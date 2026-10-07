Παράταση για έργο οδικής ασφάλειας στον Ταΰγετο

Την πρώτη παράταση ενέκρινε ομόφωνα χθες η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, ενώ σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 50% του έργου.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ότι εκκρεμεί συμπληρωματική σύμβαση ύψους περίπου 406.000 ευρώ, για την οποία η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε πρόσφατα και αναμένεται ο απαιτούμενος προσυμβατικός έλεγχος για να ξεκινήσουν οι πρόσθετες εργασίες. Από την πλευρά της υπηρεσίας εκφράστηκε η εκτίμηση ότι, εφόσον βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες, το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τη νέα προθεσμία.

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς τάχθηκε υπέρ της εξάμηνης περίπου παράτασης, επισημαίνοντας ότι μεσολαβεί η χειμερινή περίοδος και ότι πρόκειται για σύνθετο έργο. Παράλληλα, σημείωσε τη σημασία της παρουσίας εγκατεστημένου εργολάβου στην περιοχή κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Στη συνεδρίαση εκφράστηκε πάντως προβληματισμός για τη μεγάλη διάρκεια της παράτασης, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη εθνική οδός, με την επισήμανση ότι η νέα προθεσμία δεν πρέπει να οδηγήσει σε χαλάρωση του ρυθμού των εργασιών.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι η χρηματοδότηση της συμπληρωματικής σύμβασης είχε έρθει μόλις τις προηγούμενες ημέρες και ότι αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις, ενώ εκτιμήθηκε πως το έργο μπορεί να τελειώσει νωρίτερα εφόσον το επιτρέψει ο καιρός.