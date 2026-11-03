Η σιωπή για τις συντάξεις

Eνα από τα σοβαρότερα ζητήματα που αποφεύγουν να συζητήσουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στο ασφαλιστικό σύστημα.

Τα κόμματα ανταγωνίζονται σε υποσχέσεις για αυξήσεις συντάξεων, αποφεύγοντας το δυσκολότερο ερώτημα. Ποιος θα πληρώνει τις συντάξεις τις επόμενες δεκαετίες; Σήμερα στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου 1,7 εργαζόμενοι σε κάθε συνταξιούχο. Σύμφωνα με δημοσιευμένες εκτιμήσεις, η αναλογία ενδέχεται να υποχωρήσει στο 1,46 το 2030 και στο 1,23 το 2050. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπογεννητικότητα περιορίζουν σταδιακά τη βάση χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος. Το 2026 η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη εκτιμάται σε 35,4 δισ. ευρώ, ενώ η κρατική επιχορήγηση του ΕΦΚΑ για την κύρια ασφάλιση και τις λοιπές παροχές προβλέπεται να φτάσει τα 14,88 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 1,06 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι η δημόσια συνταξιοδοτική δαπάνη θα αντιστοιχεί στο 12,7% του ΑΕΠ το 2030 και στο 13,7% το 2040.

Ακόμη και αν η τεχνολογική πρόοδος και η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέψουν την παραγωγή περισσότερων αγαθών με λιγότερους εργαζομένους, αυτό δεν εξασφαλίζει αυτομάτως περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές. Η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να ενισχύσει την οικονομία, αλλά η χρηματοδότηση των συντάξεων εξαρτάται από τον τρόπο κατανομής του παραγόμενου πλούτου.

Οι μελλοντικές επιλογές περιλαμβάνουν αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, περιορισμό των συντάξεων ή μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τη φορολογία. Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών φαντάζει δύσκολη, καθώς ολοένα λιγότεροι εργαζόμενοι θα καλούνται να στηρίξουν ολοένα περισσότερους συνταξιούχους. Σε ένα δυσμενές σενάριο ενδέχεται να εξεταστούν δραστικές περικοπές υψηλών συντάξεων ή ακόμη και συνταξιοδότηση στα 70. Αυτά τα ενδεχόμενα συζητούν ήδη μεταξύ τους εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, ενώ απουσιάζουν από τον οργανωμένο πολιτικό διάλογο.

Η σιωπή ενισχύει την ανασφάλεια και απομακρύνει πολίτες από τα κόμματα που αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις. Και η ανασφάλεια δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για εξωσυστημικές αναζητήσεις και λαϊκιστικές υποσχέσεις επιστροφής σε ένα εξιδανικευμένο παρελθόν. Γιατί η αβεβαιότητα για το μέλλον των συντάξεων αποτελεί ιδανικό σύμμαχο όσων υπόσχονται εύκολες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα.

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