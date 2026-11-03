Εβδομάδα με υψηλό πολιτικό θερμόμετρο: Χθες Τσίπρας, την Πέμπτη Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης στην Καλαμάτα

Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στην Καλαμάτα με τον πρωθυπουργό και αρχηγούς κομμάτων να επισκέπτονται την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, όπου την Πέμπτη θα ξεκινήσει και το τριήμερο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Η αρχή έγινε χθες με τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξη Τσίπρα να επισκέπτεται το Νοσοκομείο καθώς και τα γραφεία του κόμματος στην πόλη.

Μεθαύριο Πέμπτη αναμένεται στην Καλαμάτα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει στις 12.30 μ.μ. τα εγκαίνια της μονάδας λυματολάσπης στο Βιολογικό Καθαρισμό ενώ το απόγευμα θα βρεθεί στο “Elite” όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία στο πλαίσιο του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Πριν φτάσει την Καλαμάτα ενδέχεται να επισκεφθεί την Μεγαλόπολη για να πραγματοποιήσει συναντήσεις με την δημοτική αρχή για το ζήτημα της κατασκευής Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Οσον αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, την Πέμπτη το πρωί θα είναι ομιλητής στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ και το απόγευμα θα έχει συνάντηση με φίλους του ΠΑΣΟΚ στο “Bistroteca”, στην πλατεία της Καλαμάτας.

Την Παρασκευή θα επισκεφθεί το Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας και θα ακολουθήσει περιοδεία στην Αρκαδία με επίκεντρο της περιοχή της Μεγαλόπολης.

Τα απόγευμα της ίδιας ημέρας θα επιστρέψει στην Καλαμάτα όπου θα έχει συνάντηση με αυτοδιοικητικά στελέχη που πρόσκεινται στο χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Οσον αφορά το τριήμερο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που ξεκινά την Πέμπτη, αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύνεδροι και οι συνοδοί τους αναμένεται να ξεπεράσουν τους 2.000.