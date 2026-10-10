Στην τελική ευθεία για το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου

Προετοιμάζονται στη ΔΕΥΑ και στον Δήμο Καλαμάτας. για να ξεκινήσει το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευριπίδου, προϋπολογισμού 4.550.000 ευρώ.

Πρόκειται, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, για ένα μεγάλο και σύνθετο έργο, το οποίο έρχεται να θωρακίσει τη νότια Καλαμάτα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση περιλαμβάνει υπόγεια έργα σε υφιστάμενες οδούς, κάθετες στη Φαρών και στην Ακρίτα, υδροσυλλογές και φρεάτια ελέγχου, υπόγειο αγωγό στην Ακρίτα (θα ξεκινάει από την Ευριπίδου) και στη Ναυαρίνου, ενώ προβλέπεται η προστασία περίπου 5,8 χιλιομέτρων ακτογραμμής, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στην κλιματική κρίση.

Σε αυτή την κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας υπό τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, στο Δημαρχείο της πόλης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΔΕΥΑΚ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, ενόψει της λήψης των τελικών αποφάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού για την εκκίνηση των εργασιών. Στόχος είναι το έργο να εξελιχθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων - θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση - και με τη λιγότερη δυνατή όχληση για κατοίκους και επιχειρήσεις.

Ανάδοχος του έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, είναι η εταιρεία “DMP Τεχνική Α.Ε.”, με έκπτωση 22,45%. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες.