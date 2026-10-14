Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Αντιπαραθέσεις για την αγροτική οδοποιία

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν αρκετοί αγρότες και μέλη του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων που εξέφρασαν την διαμαρτυρία τους για την κατάσταση των αγροτικών δρόμων.

Ενώ από τη πλευρά της Δημοτικής Αρχής τονίστηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έχει αποκατασταθεί, υπάρχουν κάποια τμήματα που θα γίνουν στη συνέχεια, αλλά και πως στη ΔΕ Γαργαλιάνων υπάρχει μόνιμα ένα γκρέιτερ. Επίσης σημειώθηκε πως ο Δήμος προσπαθεί με δικά του μέσα καθώς η κρατική χρηματοδότηση είναι πολύ μικρή.

Στην εισήγηση της η κ. Τσιγκάνου μεταξύ άλλων τόνισε ότι “έγκαιρα είχαμε φέρει το θέμα, δυστυχώς δεν είδαμε αποτελέσματα και φτάσαμε την ώρα της συγκομιδής και η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Η κατάσταση σε πολλούς αγροτικούς δρόμους είναι απαράδεκτη. Υπάρχουν δρόμοι με λακκούβες, νεροφαγώματα, πέτρες και αυλακιές και οι περισσότεροι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι. Η πρόσβαση στα ελαιοπερίβολα γίνεται μέσα από τα γειτονικά χωράφια, ούτε τα τρακτέρ δεν περνάνε. Υπάρχουν κοινότητες στο δήμο μας που έχουν να δουν μηχάνημα του Δήμου πάνω από 7 χρόνια”. Αναφερόμενη στη ΔΕ Γαργαλιάνων σημείωσε “έχετε πάει να δείτε τους δρόμους στο Μεταλείο στις Λάκες στην Ανάληψη στο Νερατζιάρη;

Το ερώτημά μας είναι απλό και συγκεκριμένο. Τι σκοπεύει να κάνει η Δημοτική Αρχή άμεσα για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση; Δεν είναι η πρώτη φορά που θέτουμε το ζήτημα. Το επαναφέρουμε γιατί παρά τις υποσχέσεις και τους τόνους, χαλίκια που έρρεαν άφθονα σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο που συζητήθηκε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με τους αγροτικούς δρόμους στην Δ.Ε Γαργαλιάνων, σύμφωνα με διαμαρτυρίες αγροτών το γκρέιτερ είναι ένα μήνα αραγμένο και χαλικόστρωση δεν έγινε.

Στη Λαϊκή Συσπείρωση θεωρούμε ότι η αγροτική οδοποιία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ουσιαστική υποχρέωση της δημοτικής διοίκησης με σταθερή χρηματοδότηση, σχεδιασμό και προγραμματισμό. Δεν αρκούν πρόχειρες αποκαταστάσεις και υποσχέσεις που επαναλαμβάνονται κάθε φορά. Ζητάμε να δοθεί προτεραιότητα στην άμεση αποκατάσταση των δρόμων στην Δ.Ε Γαργαλιάνων, ιδίως αυτοί που είναι απροσπέλαστοι ή παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα βατότητας. Να πραγματοποιηθεί άμεση καταγραφή των προβληματικών σημείων των αγροτικών δρόμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων και τους αγροτικούς συλλόγους. Να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα υλικά, χαλίκια μηχανήματα, προσωπικό. Να εξεταστεί έκτακτη τροποποίηση του προϋπολογισμού για αυτόν τον σκοπό. Να υπάρξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα τακτικής συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας σε όλη τη διάρκεια του έτους όχι όταν πλησιάζει η συγκομιδή ή έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές. Να κατατεθεί μελέτη και σχέδιο χρηματοδότησης για τις ανάγκες της αγροτικής οδοποιίας και να διεκδικηθούν οι απαραίτητες πιστώσεις από περιφέρεια και υπουργεία. Να ενημερώσετε το δημοτικό συμβούλιο για όλα αυτά γιατί δεν μας αρκούν τα λόγια συμπάθειας και τα «δεν έχουμε λεφτά θα κάνουμε ότι μπορούμε”.

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Βλάχος σημείωσε πως στο μόνο που θα συμφωνήσει είναι “ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση από το κράτος, όταν μας δίνει 93 χιλιάδες τι να κάνουμε; Ο Δήμος έχει 3 γκρέιτερ και τα 3 δουλεύουν, αυτά τα μηχανήματα και τις δυνατότητες έχουμε και με αυτά πορευόμαστε”. Τόνισε επίσης ότι η ΔΕ Γαργαλιάνων έχει μόνιμα 1 γκρέιτερ, τι να πουν οι υπόλοιπες ενότητες.

Ενώ στη συνέχεια ζήτησε αποδείξεις και όχι λόγια για αυτά που υποστήριζαν οι αγρότες από το ακροατήριο για την κατάσταση των δρόμων. Ετσι κάποιοι από αυτούς σηκώθηκαν και από τα κινητά τους τηλέφωνα έδειξαν φωτογραφίες τόσο στον κ. Βλάχο όσο και προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του Σώματος Χαράλαμπος Αυρηλιώνης διέκοψε για λίγη ώρα τη συνεδρίαση. Στην επανέναρξη της ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Πρεβεζάνος τόνισε πως το 75-80% των δρόμων είναι έτοιμο και πως το γκρέιτερ δουλεύει, είχε μια ζημιά, για περίπου 20 ημέρες. Επίσης ανέφερε πως υπάρχει χαλίκι και όπου χρειάζεται ρίχνουν. Παραδέχτηκε ότι έχουν μείνει κάποια κομμάτια δρόμων που δεν έχουν φτιαχτεί ακόμη, αλλά θα φτιαχτούν.

Κ.Μπ.