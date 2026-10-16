Έγκριση για αντιπλημμυρικά στον Δήμο Τριφυλίας

Την έγκριση του τρόπου ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, του έργου «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών - Τεχνικών Έργων» αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 226.931,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ενώ παράλληλα έγινε και ο καθορισμός των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης.

Το έργο θα εκτελεστεί σε διάφορα σημεία του Δήμου και πιο συγκεκριμένα:

Στην Τ.Κ. Φλόκας θα κατασκευαστεί δίκτυο αγωγών ομβρίων, μήκους 26 μ., από τσιμεντένιους αγωγούς Φ800.

Στο Ροντάκι θα γίνει διευθέτηση των ομβρίων και η παραλαβή τους για την όδευσή τους σε παράπλευρο χάντακα. Μετά από τις απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση κλίσεων, θα τοποθετηθεί τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου Φ1000 σε μήκος περίπου 13 μ. Επίσης, στον δρόμο θα διαστρωθεί ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα για τη δημιουργία «Ιρλανδικού» για τη σωστή απορροή των ομβρίων.

Στον οικισμό Τερψιθέας, θέση «Γεφύρι Στεφανή», στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας, θα ανακατασκευαστεί το γεφύρι, θα τοποθετηθούν τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ1200 και θα γίνει αποκατάσταση της όδευσης πλάτους 6 μ. με διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος.

Στην Τ.Κ. Γλυκοριζίου θα γίνει εκβάθυνση του αύλακα ομβρίων παραπλεύρως του δρόμου μήκους 100 μ., τσιμεντόστρωση του αγροτικού δρόμου μήκους 96 μ. και πλάτους 4 μ., εξομάλυνση δύο διαβάσεων και κατασκευή πτερυγότοιχου στην μία πλευρά του γεφυριού μήκους 3 μ. και ύψους 4 μ.

Στην Τ.Κ. Αρμενιών, στη θέση Παναγίτσα, για μήκος δρόμου 150 μ. απαιτείται η πλήρωση του δρόμου με 3Α και σκύρα. Η τσιμεντόστρωση ενός μικρού τμήματος 7 κυβικά μέτρα και η παράπλευρη δημιουργία ενός χαμηλού στηθαίου.

Καθαίρεση υφιστάμενου αγωγού μικρής διατομής παραπλεύρως του δρόμου και η αντικατάστασή του με «ιρλανδικό».

Στη θέση Κλίμα Α απαιτούνται τα ακόλουθα: Εκβάθυνση και καθαρισμός υφιστάμενου αύλακα μήκους 350 μ. Τσιμεντόστρωση τμήματος πλάτους 4,50 μ. και μήκους 40 μ. Διάστρωση με υλικό 3Α και σκύρα σε μήκος δρόμου 350 μ. Κατασκευή τοιχείου βαρύτητας μήκους 6 μ. και καθαρού ύψους 2,50 μ. για να αντιστηρίξει τμήμα δρόμου που έχει κατολισθήσει λόγω κακής διοχέτευσης των ομβρίων.

Στη θέση Κλίμα Β απαιτούνται τα ακόλουθα: Εκβάθυνση και καθαρισμός υφιστάμενου αύλακα μήκους 250 μ. Τσιμεντόστρωση τμήματος πλάτους 4 μ. και μήκους 10 μ. Διάστρωση με υλικό 3Α και σκύρα σε μήκος δρόμου 250 μ.

Στη θέση Κλίμα Γ απαιτούνται τα ακόλουθα: Δημιουργία ιρλανδικού στο τρίστρατο με τσιμεντόστρωση τμήματος εμβαδού 130 τ.μ. Διάστρωση με υλικό 3Α και σκύρα σε μήκος δρόμου 100 μ.

Στην Τ.Κ. Σπηλιάς, θέση 1: έξοδος προς Αρμενιούς. Απαιτείται η κατασκευή τοιχίου μήκους 10 μ. και ύψους 1,5 μ. για την επέκταση του αύλακα απορροής, καθώς και χαμηλό στηθαίο αντιστήριξης του δρόμου μήκους 29 μ.

Θέση 3: περιοχή Αγ. Νεκταρίου. Απαιτούνται πολλαπλές παρεμβάσεις για την ορθή διοχέτευση των ομβρίων υδάτων. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε οκτώ σημεία και περιλαμβάνονται τσιμεντοστρώσεις, αυλάκια απορροής, φρεάτια, τσιμεντένιοι αγωγοί, ρείθρα με κράσπεδα για την όδευση και χωματουργικές εργασίες για τις διανοίξεις και εκβαθύνσεις αυλάκων.

Στην Τ.Κ. Βρυσών, γύρω από την περιοχή της δεξαμενής, απαιτείται η διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Θα κατασκευαστεί ένα τοιχείο αντιστήριξης μήκους 20 μ. και ύψους 2 μ., το οποίο θα συγκρατήσει κατολισθήσεις βράχων, θα διοχετεύσει τα όμβρια σε συλλεκτήριο φρεάτιο και θα οδηγηθούν σε όμορο αύλακα. Ο αύλακας παραλαβής θα διαμορφωθεί ως ανοικτή τάφρος για την όδευση των ομβρίων σε μήκος 30 μ. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα χαμηλό στηθαίο σε μήκος 30 μ. στην ανωφέρεια, ώστε να συγκρατούνται κάποια όμβρια και φερτά.

Στην Τ.Κ. Περδικονερίου, στον περιμετρικό δρόμο, απαιτείται η τσιμεντόστρωση τμήματος επιφανείας 6 μ. επί 8 μ., ώστε να διοχετεύονται τα όμβρια χωρίς να υποσκάπτουν τον δρόμο.

Στην Τ.Κ. Σιδηροκάστρου, στον δημοτικό δρόμο που ενώνει το Σιδηρόκαστρο με το Καμάρι, έχει δημιουργηθεί μια εξαιρετικά σοβαρή κατολίσθηση τμήματος του δρόμου μήκους 20 μ. Η ολίσθηση του οδοστρώματος έχει συμπαρασύρει τον υφιστάμενο αγωγό ομβρίων, ο οποίος συγκέντρωνε τα όμβρια σε φρεάτιο και τα οδηγούσε με αγωγό Φ1000, ο οποίος διέσχιζε κάθετα τον δρόμο, στην κατωφέρεια. Η αποκατάσταση θα γίνει με τη δημιουργία τοιχίου βαρύτητας ύψους 4 μ. και πέδιλο. Θα τοποθετηθεί νέος τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου Φ1000, ο οποίος θα εγκιβωτιστεί με μπετόν και θα συνδεθεί με το υφιστάμενο φρεάτιο.

Στην Τ.Κ. Σιδηροκάστρου, στον δημοτικό δρόμο που ενώνει το Σιδηρόκαστρο με το Καμάρι, σε κοντινό σημείο με την προηγούμενη κατάσταση, έχει δημιουργηθεί κατολίσθηση του δρόμου μήκους 10 μ. Η αποκατάσταση θα γίνει με τη δημιουργία τοιχίου βαρύτητας ύψους 1,50 μ. και πέδιλο. Θα τοποθετηθεί τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου Φ800, ο οποίος θα εγκιβωτιστεί με μπετόν και θα συνδεθεί με νέο φρεάτιο.

Στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας, στο Σανί, έχει δημιουργηθεί υποσκαφή εκατέρωθεν του υφιστάμενου γεφυριού λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Θα γίνει δημιουργία τοιχίων βαρύτητας εκατέρωθεν του γεφυριού, μήκους 3 μ. έκαστο, βάθους 2,50 μ. και θεμέλιο.

Στην Τ.Κ. Μουριατάδας, στον οικισμό Καρβούνι, η παρέμβαση θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση ενός μεγάλου όγκου βραχωδών από την κοίτη του ρέματος και την τσιμεντόστρωση του δρόμου με άξονα, ώστε τα όποια νερά υπερχειλίσουν να οδηγηθούν στην κατωφέρεια του ρέματος χωρίς να προκαλούν ζημιά στο οδικό δίκτυο.

Τέλος, θα γίνουν και άλλες μικρής κλίμακας αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών και σε άλλες τοπικές κοινότητες, με αποκατάσταση ζημιών μικρής κλίμακας είτε στο κατάστρωμα των δρόμων είτε στην αντιστήριξη αυτών είτε σε αύλακες διοχέτευσης ομβρίων.

Κ. Μπ.