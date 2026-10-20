Συνήλθε η Γ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου ενόψει της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ - Από τη Σπάρτη στην Καλαμάτα με ενιαία φωνή

Την εισήγηση στη Γενική Συνέλευση έκανε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου και δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ενώ πέραν των μελών της ΠΕΔ (Δημάρχων κα αιρετών της Πελοποννήσου) συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γρηγόρης Κωνσταντέλος και ο γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Η φωνή των Δήμων της Πελοποννήσου πρέπει να είναι δυνατή, ενιαία και ξεκάθαρη. Στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου, ενόψει του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, συζητήσαμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Αυτοδιοίκηση και τις ανάγκες που απαιτούν ουσιαστικές λύσεις. Οι Δήμοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ολοένα περισσότερες αρμοδιότητες, να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινότητας και να σχεδιάσουν το μέλλον των τοπικών κοινωνιών, με περιορισμένους οικονομικούς πόρους και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Η Αυτοδιοίκηση σήμερα δεν έχει ανάγκη από νέες υποσχέσεις. Έχει ανάγκη από δεσμεύσεις με αντίκρισμα, που θα αποτυπωθούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Ως ΠΕΔ Πελοποννήσου, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε με τεκμηριωμένες προτάσεις και κοινή στάση όσα χρειάζονται οι Δήμοι μας, πέρα από κομματικές αντιπαραθέσεις. Γιατί μόνο με ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση και ισχυρούς Δήμους μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ελλάδα.».

ΟΜΟΦΩΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα συμφώνησαν ότι πρέπει -μεταξύ άλλων- να διεκδικήσουν δυναμικά την ουσιαστική αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και τη δίκαιη κατανομή τους, με συνεκτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών των ορεινών, αγροτικών και μικρών Δήμων.

Επίσης, την άμεση αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, απλούστευση των διαδικασιών και ειδικά κίνητρα στελέχωσης των μικρών και ορεινών Δήμων, τη μείωση του ενεργειακού κόστους των Δήμων και των ΔΕΥΑ και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας τους, τη σταθερή χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών και εφαρμογή ειδικών πολιτικών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, με σαφείς αρμοδιότητες, επαρκείς πόρους, προσωπικό και μέσα για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Επιπλέον, ομόφωνα συμφώνησαν στη διεκδίκηση της κατάργησης ή ουσιαστικής αναθεώρησης του τέλους ταφής και την ανάγκη χρηματοδότησης των αναγκαίων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, στη διατήρηση και ενίσχυση των Υπηρεσιών Δόμησης στους Δήμους, με επαρκή στελέχωση και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, στη διασφάλιση του δημόσιου και αυτοδιοικητικού χαρακτήρα της διαχείρισης του νερού, προστασία της αυτοτέλειας των ΔΕΥΑ και ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, στην επανεξέταση των σχετικών ρυθμίσεων περί συγχώνευσης των Αναπτυξιακών επιχειρήσεων και τη δυνατότητα ειδικής αντιμετώπισης των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα λειτουργούν με οικονομική αυτοτέλεια, χρηστή διαχείριση και αποτελεσματικότητα, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με χρηματοδότηση, διαλειτουργικά συστήματα και τεχνική υποστήριξη των δημοτικών υπηρεσιών και την ουσιαστική ενίσχυση της θεσμικής αυτοτέλειας των Δήμων, με μεταφορά κάθε νέας αρμοδιότητας μαζί με τους αναγκαίους πόρους και το προσωπικό, καθώς και επανεξέταση των ρυθμίσεων του νέου Κώδικα που περιορίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων και των επιχειρήσεών τους.