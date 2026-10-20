Ο Δήμος Καλαμάτας στη Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού έργου periASTY στη Λιουμπλιάνα - Παρεμβάσεις για την κλιματική ουδετερότητα

Στη Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού έργου periASTY, που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2026 στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμάτας, εκπροσωπούμενος από τον συντονιστή του έργου, Νάσο Μάκιο.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί έναν από τους εταίρους του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εταίροι του periASTY παρουσίασαν την πρόοδο των δράσεών τους, αντάλλαξαν εμπειρίες από τη λειτουργία των Ζωντανών Εργαστηρίων (Living Labs) στις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές πόλεις και συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στις περιαστικές περιοχές.

Από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας, ο Νάσος Μάκιος παρουσίασε την πρόοδο του τοπικού Living Lab, εστιάζοντας στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις δράσεις συνδιαμόρφωσης με τοπικούς φορείς, στις ανάγκες που έχουν καταγραφεί και στον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων δεδομένων και τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πρακτική εφαρμογή των δράσεων.

Το periASTY αποτελεί ευρωπαϊκό ερευνητικό και καινοτόμο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe και συγκεντρώνει 36 εταίρους από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Βασικός του στόχος είναι η ανάπτυξη και δοκιμή λύσεων που θα συμβάλουν στη μετάβαση των περιαστικών περιοχών προς την κλιματική ουδετερότητα, με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα, την ενέργεια, τη βιομηχανία, την κυκλική οικονομία και τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων. Οι δράσεις υλοποιούνται μέσα από εννέα Ζωντανά Εργαστήρια σε ισάριθμες ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Καλαμάτα.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, ο Δήμος Καλαμάτας προχωρά στον σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή πέντε καινοτόμων λύσεων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αστικές συγκοινωνίες, με την ανάπτυξη ευέλικτων υπηρεσιών μεταφοράς προσαρμοσμένων στη ζήτηση, με επίκεντρο την Πανεπιστημιούπολη στον Αντικάλαμο. Παράλληλα, προβλέπεται η βελτιστοποίηση των δρομολογίων και της διαχείρισης του στόλου των αστικών λεωφορείων, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι περιαστικές περιοχές.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται επίσης η χαρτογράφηση πεζοδρομίων και διαδρομών, με πιλοτική περιοχή τα Ακοβίτικα, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και η προσβασιμότητα των μετακινήσεων, ιδιαίτερα για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων σχεδιάζεται η πιλοτική εγκατάσταση έξυπνου κάδου στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας (ΒΙΟΠΑ), ο οποίος θα επιτρέπει την παρακολούθηση της πληρότητάς του και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση της αποκομιδής.

Τέλος, το πρόγραμμα προβλέπει τη διαμόρφωση Τοπικών Πράσινων Συμφωνιών (Local Green Deals), με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και τοπικών φορέων, για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης των εκπομπών.