Επίσκεψη Καρβέλα στο πολεμικό πλοίο “ΑΤΛΑΣ Ι”

Το πολεμικό πλοίο “ΑΤΛΑΣ Ι” επισκέφτηκε προχθές το πρωί ο δήμαρχος Πύλου–Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Πύλου στο πλαίσιο των “Ναυαρινείων 2026”.

Ο κ. Καρβέλας είχε συνομιλία σε εγκάρδιο κλίμα με τον με τον κυβερνήτη του πλοίου Αντιπλοίαρχο Αναστάσιο Λεονταράκη ΠΝ, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Πολεμικού Ναυτικού,

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Κανδηράκης, Διοικητής ΔΑΝ, ο Ύπαρχος του πλοίου, Αντιπλοίαρχος κ. Πρωτόπαππας ΠΝ, ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Τάσος Σαρδέλης, ο εκπρόσωπος της εθιμοτυπίας του Πολεμικού Ναυτικού Αντιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ Ανδρέας Πάνου, καθώς και από πλευράς του Δήμου ο αντιδήμαρχος Πύλου Γιώργος Κουφόγιωργας, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Γιάννης Σαρδέλης και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΠΝ Γιάννης Πανταζόπουλος.

Σε δήλωση του ο δήμαρχος ανέφερε: «Η παρουσία του Πολεμικού Πλοίου “Π.Γ.Υ. ΑΤΛΑΣ Ι” στην Πύλο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας, μια πόλη με βαθιά ιστορική σύνδεση με τη θάλασσα και το Πολεμικό Ναυτικό

της πατρίδας μας.

Είχα σήμερα την ιδιαίτερη χαρά να επισκεφθώ το πλοίο και να συναντηθώ με τον Κυβερνήτη, Αντιπλοίαρχο Αναστάσιο Λεονταράκη ΠΝ, τον Ύπαρχο και τα στελέχη του, σε ένα ιδιαίτερα φιλικό και εγκάρδιο κλίμα. Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση και το πλήρωμα για την υποδοχή, τη φιλοξενία και το κέρασμα που μας προσέφεραν.

Για τον Δήμο Πύλου–Νέστορος, η συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Πολεμικό Ναυτικό έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Πύλος, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική Ναυμαχία του Ναυαρίνου, διατηρεί ζωντανή τη σχέση της με τη ναυτική μας παράδοση και τις αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης και της εθνικής προσφοράς. Εύχομαι στον Κυβερνήτη, στα στελέχη και σε ολόκληρο το πλήρωμα υγεία, δύναμη και ασφαλείς πλόες, με την ευχή η παραμονή τους στην Πύλο να είναι ευχάριστη και να συνοδεύεται από τις καλύτερες αναμνήσεις από τη φιλοξενία του τόπου μας».