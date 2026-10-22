Καλαμάτα: Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά

Συνεχίζονται οι αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας , με τις εργασίες στην οδό Αναγνωσταρά να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Οι εργασίες αυτή την περίοδο έχουν επεκταθεί στην συμβολή με την οδό Καίσαρη και προς βορρά, όπου και θα ολοκληρωθεί η Φάση Α’ του έργου.

Σημειώνεται ότι σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιλαμβάνουν ολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας και στάθμευσης στις οδούς Αναγνωσταρά μεταξύ Πολυχάρους και Πανταζοπούλου και Καίσαρη μεταξύ Αριστομένους και Αναγνωσταρά.

Αυτοψία στο έργο, όπου και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και τα χρονοδιαγράμματα πραγματοποίησε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Βασίλη Κουτραφούρη και Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο.