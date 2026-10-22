Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Καταδικάζει τις απειλές κατά της διευθύντριας Πολεοδομίας

Την κατηγορηματική καταδίκη του για την ανώνυμη απειλητική επιστολή που εστάλη στη διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου, εξέφρασε με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του αποστολέα.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά την 27η συνεδρίαση του Σώματος, την περασμένη Τετάρτη. Σε αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει τη συμπαράστασή του στη διευθύντρια της Πολεοδομίας και σε κάθε εργαζόμενο που επιτελεί το έργο του με ευθύνη και σεβασμό στον θεσμικό του ρόλο.

Παράλληλα, απορρίπτει κάθε πρακτική εκφοβισμού, ανεξάρτητα από την προέλευση και τον αποδέκτη της, χαρακτηρίζοντας τέτοιες ενέργειες απολύτως απαράδεκτες. Υπογραμμίζει ότι η αξιοπρέπεια, η ασφάλεια και η ελεύθερη άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων αποτελούν ζήτημα δημοκρατίας, νομιμότητας και σεβασμού προς τους θεσμούς. Τονίζει, επίσης, ότι κανένας εργαζόμενος, στέλεχος της δημόσιας διοίκησης ή αιρετός δεν μπορεί να δέχεται απειλές επειδή ασκεί τα καθήκοντά του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση και να ακολουθήσουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του αποστολέα και την απόδοση ευθυνών.