Εργασίες επισκευής στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Στην επισκευή και πιστοποίηση των συστημάτων της Κεντρικής Σκηνής, αλλά και στην αποκατάσταση του φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, προχωρά η «Φάρις», μετά την έγκριση σχετικών εισηγήσεων από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε 28.846 ευρώ και αφορούν εργασίες που συνδέονται με την ασφάλεια, τη συντήρηση και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων, ύψους 26.040 ευρώ, αφορά εξειδικευμένες εργασίες επισκευής, συντήρησης και ρύθμισης των συστημάτων ανάρτησης σκηνικών και φωτισμού της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού.

Σύμφωνα με την εισήγηση που εγκρίθηκε, οι παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της σκηνής και περιλαμβάνουν την αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό σταγκόνι, την αντικατάσταση συρματόσχοινων, την πραγματοποίηση συγκολλήσεων και ενισχύσεων, καθώς και εργασίες ευθυγράμμισης και σύσφιξης σε επιμέρους τμήματα του συστήματος.

Παράλληλα, προβλέπεται η επισκευή, ρύθμιση και συντήρηση όλων των σταγκονιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των πιστοποιητών της γερμανικής εταιρείας UNICAN, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των συστημάτων ανάρτησης σκηνικών και φωτισμού.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης του σκηνικού εξοπλισμού και στην ομαλή διεξαγωγή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στο Μέγαρο Χορού.

Στο πλαίσιο της ίδιας εισήγησης εγκρίθηκε και η προμήθεια ενός πολυμηχανήματος EPSON, αξίας 806 ευρώ, το οποίο θα εγκατασταθεί μόνιμα στο Μέγαρο, προκειμένου να καλύπτει διοικητικές και οργανωτικές ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία του και τις καλλιτεχνικές δράσεις.

Ξεχωριστή απόφαση αφορά την έγκριση δαπάνης 2.000 ευρώ για την αποξήλωση ειδικών κατασκευών από γυψοσανίδα και την αποκατάσταση του εκθεσιακού χώρου στο φουαγιέ του Μεγάρου Χορού.

Οι κατασκευές είχαν τοποθετηθεί το 2025 για τις ανάγκες της επετειακής έκθεσης «Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού», η οποία διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας και του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 18 Ιουλίου 2025, με την έναρξη του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού, και παρέμεινε ανοιχτή στο κοινό έως τις 12 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Στον ίδιο χώρο φιλοξενείται στη συνέχεια η έκθεση «Ζουζού Νικολούδη: Η Μεθοδολογία στην Πράξη», η οποία εγκαινιάστηκε στις 17 Ιουλίου 2026, κατά την έναρξη του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου.

Μετά το τέλος της έκθεσης και την απομάκρυνση των εκθεμάτων, θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης των ειδικών διαμορφώσεων, ώστε το φουαγιέ να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.

Για την ανάθεση των συγκεκριμένων εργασιών θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία συλλογής προσφορών, ενώ το εγκεκριμένο ποσό των 2.000 ευρώ περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους και τις επιβαρύνσεις.