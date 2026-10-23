Συνεδρίαση λογοδοσίας σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Η πρώτη είναι τακτική, με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη και προβλέπεται να ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα. Η δεύτερη είναι ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Μεσσήνης και έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Σε αυτή αναμένεται να απαντηθούν 4 ερωτήσεις – θέματα συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας και μία προέδρου κοινότητας. Αυτές είναι:

“Ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με των αναφερομένων ως «σπιτάκια ανακύκλωσης»”, από τον Κώστα Θεοδωρακόπουλο. “Ενημέρωση για τη κατεδάφιση του διατηρητέου κτηρίου Τσερπέ”, από τη Σοφία Γιάνναρη. “Καθυστέρηση της κατασκευής του σταθμού μεταφόρτωσης Δήμων Μεσσήνης και Καλαμάτας”, από τον Κώστα Γεωργακόπουλο. “Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μετά τις αποφάσεις κατά πλειοψηφίας 91/2026 και 110/2026 του Δημοτικού Συμβουλίου και την απομάκρυνση του κτηρίου των κληρονόμων Τσερπέ για το οικοδομικό τετράγωνο 157) και την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μεσσήνης ΦΕΚ 763/9 Ιουλίου 1993”, από τον Κώστα Μαλιώτη.

Κι “ενημέρωση για προβλήματα στην Δημοτική Κοινότητα Αριστοδημείου που χρονίζουν”, από τον πρόεδρο της Κοινότητας Δημήτρη Φιλιόπουλο.

* Αναλυτικά, στην τακτική συνεδρίαση το σημαντικότερο θέμα αφορά την έγκριση απολογισμού του πανηγυριού της Μεσσήνης. Αλλα θέματα με ενδιαφέρον είναι: Η απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Η τροποποίηση του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων πλατείας “Ιωάννη Αλευρά”. Η έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων παράρτημα Σχεδίου «Δάρδανος 2”. Η ‘Εγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “Δάρδανος 2”. Οι εγκρίσεις μελετών για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Χανδάκων – Ερεισμάτων και Πρανών Δημοτικών Δρόμω” α) Δ.Ε. Τρικόρφου-Ανδρούσας-Ιθώμης και β) Δ.Ε. Αίπειας-Μεσσήνης-Πεταλιδίου-Βουφράδων-Αριστομένους. Η έγκριση πρακτικού της Επιτροπής για τις εγγραφές – επανεγγραφές και διαγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου. Η κατάργηση του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 287 του Ν. 5314/2026.