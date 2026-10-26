Εβδομάδα εξελίξεων για το «Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο Καλαμάτας» - Υποβάλλεται πρόταση για το Παλέ ντε Σπορ

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται αυτή την εβδομάδα για την προοπτική κατασκευής του Παλέ ντε Σπορ της Καλαμάτας, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην αυριανή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής εισάγεται προς έγκριση το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες των δύο φορέων για την ένταξη, την κατασκευή και τη μελλοντική λειτουργία του συγκροτήματος.

Πρόκειται για μια εκτεταμένη αθλητική παρέμβαση στη Δυτική Συνοικία της πόλης, η οποία φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις φιλοξενίας διοργανώσεων περιφερειακού και εθνικού επιπέδου.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το αθλητικό κέντρο προβλέπεται να αναπτυχθεί σε δημοτική έκταση 45.068,66 τετραγωνικών μέτρων, στη θέση «Παλιάμπελα», στο οικοδομικό τετράγωνο 820. Κεντρική εγκατάσταση θα είναι ένα σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο χωρητικότητας 3.500 θεατών, με υπόγειο χώρο στάθμευσης 200 θέσεων, ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης κλειστό κολυμβητήριο 300 θεατών, γήπεδα ποδοσφαίρου, αντισφαίρισης, καλαθοσφαίρισης και padel, καθώς και περιμετρική διαδρομή τρεξίματος και παιδική χαρά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον υπαίθριο χαρακτήρα της παρέμβασης, με περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα ελεύθερων χώρων πρασίνου, πεζοδρόμων και χώρων αναψυχής. Στόχος είναι το συγκρότημα να λειτουργεί όχι μόνο ως οργανωμένος αθλητικός πυρήνας, αλλά και ως καθημερινός χώρος συνάντησης και δραστηριοτήτων για τους κατοίκους.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα σχεδιαστούν με προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πράσινες στέγες με φυτεύσεις και βιοκλιματικές διαμορφώσεις, ενώ προβλέπεται πλήρης προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία.

Η χρηματοδότηση του έργου επιδιώκεται μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων – Αστική Αναζωογόνηση», στον άξονα προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις».

Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 16.129.032,26 ευρώ πλέον ΦΠΑ 3.870.967,74 ευρώ και καλύπτει τις δαπάνες μελέτης και κατασκευής. Το χρηματοδοτικό σχήμα προβλέπει αναπτυξιακό δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς την Περιφέρεια, το οποίο θα αποπληρώνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες θα καλύπτονται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Με βάση την προγραμματική σύμβαση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει τον ρόλο του φορέα υλοποίησης, έχοντας την ευθύνη για την υποβολή της πρότασης, την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων, τη δημοπράτηση, την επίβλεψη και την παραλαβή του έργου.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Καλαμάτας θα παραχωρήσει δωρεάν τη χρήση του ακινήτου στην Περιφέρεια, χωρίς να μεταβιβάζεται η κυριότητά του, η οποία θα παραμείνει στον Δήμο. Η παραχώρηση θα ισχύει έως τη συμπλήρωση 15 ετών από την οριστική παραλαβή, ενώ μετά την παράδοση των εγκαταστάσεων ο Δήμος θα αναλάβει με δικούς του πόρους τη λειτουργία και συντήρησή τους.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 46 ΜΗΝΩΝ

Στο σχέδιο της σύμβασης περιλαμβάνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα συνολικής διάρκειας 46 μηνών από την υπογραφή της, εκ των οποίων οι 29 αφορούν την υλοποίηση και οι υπόλοιποι 17 την περίοδο εγγύησης και την οριστική παραλαβή.

Ειδικότερα, εκτιμώνται τρεις μήνες για την ένταξη στο πρόγραμμα, τη δανειακή σύμβαση και την προετοιμασία της δημοπράτησης, έξι μήνες για τον διαγωνισμό και την ανάδειξη αναδόχου, τρεις μήνες για τις μελέτες και την άδεια δόμησης, 15 μήνες για τις κατασκευαστικές εργασίες και δύο μήνες για την προσωρινή παραλαβή και παράδοση.

Η δημοπράτηση σχεδιάζεται να γίνει με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή», ώστε ο ίδιος ανάδοχος να αναλάβει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την εκτέλεση του έργου. Παράλληλα, προβλέπεται η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο εντός 18 μηνών από την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Στην επιτροπή παρακολούθησης θα συμμετέχουν τρεις εκπρόσωποι της Περιφέρειας και δύο του Δήμου, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της προόδου και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων.

Η έγκριση της σύμβασης αποτελεί απαραίτητο διοικητικό βήμα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Θα πρέπει να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, η υποβολή και αξιολόγηση της πρότασης, καθώς και η έκδοση απόφασης ένταξης. Το σχέδιο προβλέπει επίσης προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ σε περίπτωση μη ένταξης του έργου στο πρόγραμμα η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.