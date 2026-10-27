Λεβεντάκης: “Από δικές μας ενέργειες η δωρεά στο Νοσοκομείο”

Ο κ. Λεβεντάκης επανέρχεται στο ζήτημα απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση και παρουσιάζοντας δύο έγγραφα, το πρώτο αφορά την απάντηση του Ιδρύματος στο σχετικό του αίτημα και το δεύτερο σε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου Μεσσηνίας που μνημονεύει τόσο το αίτημα του Δημάρχου όσο και τη σχετική απάντηση του Ιδρύματος.

Αναλυτικά ο κ. Λεβεντάκης αναφέρει «Ιδού λοιπόν και άλλα πειστήρια έγγραφα, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, που αφορούν το θέμα του αξονικού τομογράφου, του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας.

Και αφού «όταν τα γραπτά μιλούν, τα στόματα σιωπούν», ελπίζουμε να σιωπήσετε πλέον κι εσείς και να σταματήσετε να διεκδικείτε την «πατρότητα» της σημαντικής αυτής εξέλιξης, που αναβαθμίζει αισθητά το εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυμα.

Επειδή, αποκλειστικά οι δικές μας συντονισμένες ενέργειες, οι δικές μας γραπτές εισηγήσεις και ο δικός μας σχεδιασμός, έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα κάτωθι έγγραφα - ντοκουμέντα, της 6ης ΥΠΕ και του «Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», δίνουν από μόνα τους τις απαντήσεις στην στείρα κριτική σας και την άγονη αντιπολίτευση, την οποία ασκείτε. Η παραπληροφόρηση δε, αποτελεί αποκλειστικά δικό σας προνόμιο, μιας και δεν είναι η πρώτη φορά που εκτίθεστε, στους πολίτες της Τριφυλίας και, αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, δεν είστε πρόθυμοι να υπηρετήσετε την αλήθεια και να συνεργαστείτε μαζί μας, για το καλό του τόπου».

Κ.Μπ.