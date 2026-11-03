Παρεμβάσεις για ενίσχυση πυροπροστασίας στον Ταΰγετο - Με νέες δεξαμενές και υδροφόρα οχήματα

Στην ενίσχυση των υποδομών πυροπροστασίας στον Ταΰγετο προσανατολίζεται ο Δήμος Καλαμάτας, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Το θέμα απασχόλησε τη Δημοτική Επιτροπή, η οποία ενέκρινε τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Κόστους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας προτάσεων χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος».

Η σχετική πρόσκληση αφορά παρεμβάσεις ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή στο οικοσύστημα του Ταϋγέτου.

Σύμφωνα με την εισήγηση, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου δεξαμενών πυρόσβεσης σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία του βουνού, με κριτήρια την επικινδυνότητα και την προσβασιμότητα, καθώς και την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων στις δεξαμενές πυροπροστασίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση του στόλου υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου, καθώς και η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη συζήτηση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, αναφέρθηκε στις πρώτες πυρκαγιές του 2007 στον Ταΰγετο, μεταφέροντας την εμπειρία του από την παρουσία του, μαζί με άλλα στελέχη του Δήμου, στην περιοχή των Πηγών.

Όπως περιέγραψε, εκείνη την περίοδο τα υδροφόρα οχήματα αναγκάζονταν να πραγματοποιούν διαδρομές δύο έως τριών χιλιομέτρων προκειμένου να ανεφοδιαστούν με νερό, την ώρα που στην περιοχή υπήρχαν ρυάκια με τρεχούμενο νερό.

Με αφορμή την εμπειρία αυτή, υπογράμμισε την ανάγκη εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων σε σημεία όπου υπάρχει διαθέσιμο νερό, ώστε τα πυροσβεστικά οχήματα να μπορούν να ανεφοδιάζονται άμεσα, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες μετακινήσεις που κοστίζουν πολύτιμο χρόνο κατά την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, επισήμανε ότι η επιτροπή που συγκροτείται θα έχει, μεταξύ άλλων, ως αντικείμενο την κατάθεση προτάσεων για την ενίσχυση του δικτύου δεξαμενών πυρόσβεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προμήθεια συστήματος παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων, μέσω του οποίου θα υπάρχει εικόνα για τις διαθέσιμες ποσότητες νερού στις δεξαμενές. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να γίνεται καλύτερος σχεδιασμός του ανεφοδιασμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Στο οικονομικό σκέλος αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, ο οποίος ενημέρωσε ότι 450.000 ευρώ αφορούν τις υδροφόρες, ενώ 60.000 ευρώ προβλέπονται για το σύστημα παρακολούθησης των υδάτων.

Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αφορά το προπαρασκευαστικό στάδιο των παρεμβάσεων, καθώς η Επιτροπή Διερεύνησης Κόστους θα αναλάβει την τεκμηρίωση των σχετικών δαπανών, η οποία είναι απαραίτητη για την υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης.

Στην εισήγηση προτείνονται ως μέλη της τριμελούς επιτροπής η Γεωργία Μαραβά, ως πρόεδρος, και οι δημοτικοί υπάλληλοι Γεώργιος Σπυρόπουλος και Θεόδωρος Νίκας.

Τ.Αν.