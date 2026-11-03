Αιτήσεις για θέσεις σκαφών στο λιμάνι της Καλαμάτας

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις στο Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας για θέσεις πρόσδεσης σκαφών για το 2027 στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Οπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό Ταμείο όσοι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, καθώς και οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών, τουριστικών σκαφών και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ενδιαφέρονται για θέση πρόσδεσης σκάφους για το 2027 στο λιμάνι της Καλαμάτας, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 19 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου και ώρες 9.00 – 13.00, στην υπηρεσία (Μιαούλη 30, Καλαμάτα).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1) Αίτηση με ακριβή στοιχεία η οποία συμπληρώνεται στην υπηρεσία.

2) Φωτοαντίγραφο άδειας πλόων ή πρωτοκόλλου γενικής επιθεώρησης και άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής (εν ισχύ)

3) Καταστατικό εταιρείας (αν υφίσταται εταιρεία)

4) Να μην υπάρχουν οφειλές από προηγούμενες χρήσεις.