Αργεί η αναβάθμιση στο λιμάνι Καλαμάτας - Σεπτέμβριο του 2027 η μελέτη του μάστερ πλαν

Ακόμα ένα χρόνο πίσω, τον Σεπτέμβριο του 2027, πηγαίνει η ολοκλήρωση του μάστερ πλαν του λιμανιού της Καλαμάτας.

Ειδικότερα, την χορήγηση 9ης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο “Τεχνικές μελέτες των νέων έργων του προγραμματικού σχεδίου (Master plan) του λιμένα Καλαμάτας”, κατά 12 μήνες, έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2027, ενέκρινε η Ειδική Γραμματεία Υδραυλικών Εργων και Κτηρίων του υπουργείου Υποδομών.

Η νέα παράταση δόθηκε “χωρίς υπέρβαση του υπολειπόμενου καθαρού χρόνου για την εκπόνηση της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς μεταβολή του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, που έχουν εφαρμογή για τη μελέτη του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 376 του ίδιου νόμου, με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και με ανάλωση μέρους της οριακής προθεσμίας της σύμβασης”.

Αναφέρεται ότι “κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 198 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ενώπιον του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εντός ενός μήνα από την κοινοποίησή της”.

“ΕΥΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ”

Στο σκεπτικό της απόφασης καταγράφεται, μεταξύ άλλων: “Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την υποβολή της αίτησης παράτασης του εκπροσώπου των Συμπραττόντων γραφείων της μελέτης του θέματος, καθώς και τα συμβατικά δεδομένα της μελέτης και την εξέλιξη αυτής, έχει την άποψη ότι είναι εύλογος ο αιτούμενος χρόνος των 12 μηνών, της προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης, ήτοι ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι την 18-09-2027.

Η οριακή προθεσμία της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 184 του Ν. 7 4412/2016, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον Ν. 4782/2021, ανέρχεται στο 1/3 της συνολικής προθεσμίας, στην οποία υπολογίζονται η αρχική συμβατική προθεσμία των 24 μηνών και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν μετά από αίτηση του αναδόχου χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του (1η έως 6η και 8η παράταση: 10+7+12+12+12+24+12 = 89 μήνες).

Συνεπώς η οριακή προθεσμία ανέρχεται σε (24+89)/3 = 37,67 μήνες, ήτοι 37 μήνες και 20 ημέρες. Από αυτήν έχουν αναλωθεί 4 μήνες με την 7η παράταση και υπολείπονται 33 μήνες και 20 ημέρες, ήτοι έως την 8η-7-2029. Η παράταση των 12 μηνών καλύπτεται από την υπολειπόμενη οριακή προθεσμία, μετά τη χορήγηση της οποίας υπολείπονται 21 μήνες και 20 ημέρες. Οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου”.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Για τις διαδικασίες του μάστερ πλαν του λιμανιού της Καλαμάτας που έγιναν φέτος και οι οποίες προβλέπεται να ακολουθήσουν σημειώνεται:

“1. Με το με Α.Π. 25860/ΜΕΛ 1006/16-02-2026/ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ έγγραφο, η υπηρεσία μας διαβίβασε το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα & Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan)» στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας.

2. Το Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας θα ακολουθήσει τη διαδικασία των εδαφίων γ΄ και α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του Ν.2932/2001, σχετικά με την έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan), δηλαδή: (α) Θα υποβάλει τη μελέτη του master plan του λιμένα στην Διεύθυνση Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για να γνωμοδοτήσει αρχικά η ΕΣΑΛ. (β) Με βάση τη γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ, θα ολοκληρωθεί και οριστικοποιηθεί η ΣΜΠΕ και θα υποβληθεί στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για να εκδοθεί η περιβαλλοντική εισήγηση επί της ΣΜΠΕ. (γ) Θα ακολουθήσει η έγκριση του master plan με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από νέα γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ.

3. Με το με Α.Π. 94356/ΜΕΛ 1006/11-06-2026/ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ έγγραφο προς το ΔΛΤ Καλαμάτας, η υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση για τις ενέργειές τους και επίσπευση των διαδικασιών της υποβολής -εκ μέρους τους- του Αναπτυξιακού Προγράμματος & Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan)» στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Έως τον παρόντα χρόνο, η υπηρεσία μας δεν έχει ενημέρωση από το Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας”.

* Να υπενθυμίσουμε ότι ανάδοχος μελετητής του μάστερ πλαν του λιμανιού Καλαμάτας είναι η “Ένωση οικονομικών Φορέων «Σύμπραξη Γραφείων Μελετών: ΜΑΡΝΕΤ ΑΤΕ - ΡΟΓΚΑΝ και Συνεργάτες Α.Ε. – ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί A.E. – ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ – ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ – Βαγγέλας Γεώργιος του Κωνσταντίνου”.

Γ.Σ.