Απαντήσεις ζητεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την αποχέτευση της Αβίας

Αυτό επιβεβαίωσε χθες στο Δ.Σ., ο γενικός διευθυντής της Επιχείρησης Μιχάλης Βασιλειάδης, απαντώντας στον σύμβουλο της μειοψηφίας Δημήτρη Φαββατά.
Ο κ. Βασιλειάδης ξεκαθάρισε ότι πρέπει να απαντήσει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, γιατί μετά τη Μικρή Μαντίνεια μέχρι τις Κιτριές δεν λειτουργεί, στα όριά του. “Αν ρίξουν λύματα, θα σηκώσουμε διακόπτες για να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια”, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ομως, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης είπε ότι το έργο δεν λειτουργεί στην παραλιακή Αβία, γιατί δεν έχει εσωτερικό δίκτυο.
Ο γενικός διευθυντής διαβεβαίωσε τον κ. Φαββατά ότι σήμερα θα του δώσει το χαρτί της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Γ.Σ.