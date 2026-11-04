Απαντήσεις ζητεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την αποχέτευση της Αβίας

Από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει κληθεί η ΔΕΥΑ Καλαμάτας να δώσει απαντήσεις, στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τον κεντρικό αγωγό και το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων που δεν έχει λειτουργήσει ποτέ στα όρια της παραλιακής Αβίας στον Δήμο Δυτικής Μάνης.

Αυτό επιβεβαίωσε χθες στο Δ.Σ., ο γενικός διευθυντής της Επιχείρησης Μιχάλης Βασιλειάδης, απαντώντας στον σύμβουλο της μειοψηφίας Δημήτρη Φαββατά.

Ο κ. Βασιλειάδης ξεκαθάρισε ότι πρέπει να απαντήσει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, γιατί μετά τη Μικρή Μαντίνεια μέχρι τις Κιτριές δεν λειτουργεί, στα όριά του. “Αν ρίξουν λύματα, θα σηκώσουμε διακόπτες για να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ομως, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης είπε ότι το έργο δεν λειτουργεί στην παραλιακή Αβία, γιατί δεν έχει εσωτερικό δίκτυο.

Ο γενικός διευθυντής διαβεβαίωσε τον κ. Φαββατά ότι σήμερα θα του δώσει το χαρτί της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Γ.Σ.