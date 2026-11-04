ΔΕΥΑΚ: Μείωση του προστίμου για τα παράνομα υδρόμετρα

Μείωση του προστίμου για τα παράνομα υδρόμετρα από 2.000 ευρώ (με απόφαση του 2025) σε 500, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, χθες το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Επιφυλάξεις κι ερωτήματα εξέφρασε, αρχικά, για το ζήτημα της αναδρομικής ισχύος ο σύμβουλος της μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς.

Ο πρόεδρος της Επιχείρησης Ανδρέας Καραγιάννης που εισηγήθηκε τη μείωση, απάντησε ότι αν είναι βεβαιωμένα τα πρόστιμα, δεν ισχύει αναδρομικά και προέτρεψε να μην χαρατσώνουμε τον κόσμο.

Ο κ. Φαββατάς ζήτησε να δοθεί αναβολή για να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης και να μην υπάρξει αναδρομική ισχύ, ενώ το θέμα της αναδρομικότητας έθεσε και ο άλλος σύμβουλος της μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός.

Επιφυλάξεις εξέφρασε και ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, καθώς κάποιοι μέχρι και πριν λίγες ημέρες κλήθηκαν να πληρώσουν 2.000 ευρώ και τώρα άλλοι καλούνται να καταβάλουν 500 ευρώ.

“Είναι άδικο να έχουμε δύο τιμές σε ένα μήνα, να το δούμε σε επόμενη φάση”, παρατήρησε ο κ. Μαρινάκης, αλλά τελικά ψήφισε τη μείωση.

Την καταψήφισαν οι Δ. Φαββατάς και Σπ. Χανδρινός, επιμένοντας στην εισήγηση – ενημέρωση από την υπηρεσία, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, ενώ λευκό ψήφισε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Γ.Σ.