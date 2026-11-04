Ο Βασιλόπουλος για την εξυπηρέτηση από την Πολεοδομία Καλαμάτας

Δεν ισχύει ότι μόνο μία μέρα την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, οι μηχανικοί θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Καλαμάτας, στα γραφεία της υπηρεσίας, δήλωσε χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, στο Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη.

Διευκρίνισε ότι ο περιορισμός της εξυπηρέτησης σε κάποια μέρα και με ωράριο θα ισχύει για το κοινό, χωρίς, για την ώρα, να έχει αποφασιστεί ποια θα είναι (μέρα και ωράριο).

Αυτές ήταν οι απαντήσεις που έδωσε ο δήμαρχος στον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη, που τον ρώτησε αν ισχύει το χθεσινό δημοσίευμα στο “Θάρρος” με τις δηλώσεις της αρμοδίας αντιδημάρχου Πιπίνας Κουμάντου ότι μόνο κάθε Πέμπτη θα δέχεται μηχανικούς και κοινό, στα γραφεία, η Πολεοδομία.

“Θα κλείνει τις 4 ημέρες και θα είναι ανοιχτή την Πέμπτη;”, ρώτησε ο Β. Τζαμουράνης. Αφού είπε ότι έρχονται συγκεκριμένες ώρες στην υπηρεσία και πρέπει να διέπεται από ωράριο η λειτουργία της Πολεοδομίας, ο κ. Βασιλόπουλος παρατήρησε πως “οι επαγγελματίες θα ενημερώνονται και θα παραλαμβάνουν χαρτιά. Θα εξετάσουμε και θα δώσουμε λύση”.

Επισήμανε ότι για τους επαγγελματίες δεν θα ισχύει, για το κοινό θα υπάρχει ωράριο. Κατέληξε “θα σας απαντήσω σύντομα και θα μάθει όλος ο κόσμος”.

Γ.Σ.