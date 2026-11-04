Καταγγελίες για παραβίαση της νομοθεσίας: Επανήλθε το πρόβλημα των μεγάλων κλίσεων στα πεζοδρόμια στην Καλαμάτα

Το ζήτημα της υπερβολικής κλίσης των πεζοδρομίων σε πολλά σημεία της Καλαμάτας επανήλθε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αφορμή την έγκριση υποβιβασμού κρασπέδων σε δρόμους της πόλης.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, υποστήριξε ότι πολλά πεζοδρόμια κατασκευάζονται κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, παρουσιάζοντας έντονες κλίσεις που δυσχεραίνουν τη διέλευση των πεζών.

Όπως ανέφερε, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί στο παρελθόν για την ανάληψη διορθωτικών πρωτοβουλιών και τη λήψη μέτρων, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, έθεσε ζήτημα σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιών. Ακόμα, τόνισε την ανάγκη οι σχετικές εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο να συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία και διαγράμματα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για τις προβλεπόμενες διαμορφώσεις και τις θέσεις στάθμευσης.

Απαντώντας στις επισημάνσεις, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Βασίλης Κουτραφούρης, υπογράμμισε ότι οι εισηγήσεις των υπηρεσιών συντάσσονται σε πλήρη συνάρτηση με την κείμενη νομοθεσία και χαρακτηρίζονται από απόλυτη σαφήνεια ως προς το περιεχόμενό τους.

Ιδιαίτερη αναφορά στο πρόβλημα έκανε και ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Δημήτρης Φαββατάς, εστιάζοντας στις διαμορφώσεις πεζοδρομίων μπροστά από πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ενώ η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις κλίσεις, οι οποίες, όπως σημείωσε, κυμαίνονται στο 1% έως 2%, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται κλίσεις που φτάνουν ακόμη και το 40%.

Ο ίδιος επισήμανε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για ένα πρόβλημα που εντοπίζεται σε πολλά σημεία της Καλαμάτας. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε αναλυτική καταγραφή των προβληματικών πεζοδρομίων και να παρουσιάσουν τα σχετικά στοιχεία σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τ.Αν.