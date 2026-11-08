Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης: Τρίτη παράταση για το Φιλοσοφικό Κέντρο

Την χορήγηση τρίτης παράτασης για το Φιλοσοφικό Κέντρο, για το έργο “Αλλαγή διαρρύθμισης και αλλαγή χρήσης του κτιρίου Ι.Ε.Ε.Ν.Ε.Φ (Ιδρύματος Ερευνας και Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας) σε κτήριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Δημοτικού Ωδείου”, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ, για 12 μήνες, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2027, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης.

Οπως επισημάνθηκε, “η παράταση θα δοθεί με αναθεώρηση, αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου”.

Σύμφωνα με την εισήγηση, “μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 80% του φυσικού αντικειμένου του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του 80% υπολείπονται εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στον υπό σύνταξη 4ο ΑΠΕ, 4ο ΠΚΤΜΝΕ και 1ο ΑΠΕ της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εργασίας (ΣΣΕ).

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγκρίσεων τους, ώστε να πραγματοποιηθεί η κατασκευή όλων των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στο 4ο ΠΚΤΜΝΕ και λαμβάνοντας υπόψη την σχετική αίτηση παράτασης του αναδόχου, για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου εισηγούμεθα την χορήγηση της παράτασης”.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, υλοποιείται με έκπτωση 21,95%, με ανάδοχο την “Κτιριοτεχνική ΕΠΕ” και η συμβατική του προθεσμία ήταν 30 μήνες, έως τις 30 Ιουλίου 2025.

Οσον αφορά το έργο αναφέρεται: “Το έργο αφορά την αλλαγή διαρρύθμισης και αλλαγή χρήσης κτηρίου, ιδιοκτησίας Δήμου Μεσσήνης σε Δημοτική Βιβλιοθήκη και Δημοτικό Ωδείο. Το κτήριο είναι διώροφο κτίσμα με υπόγειο που βρίσκεται επί των οδών Μουτσοπούλου – Κούτσικα – Λαμπράκη του Δήμου Μεσσήνης και κατασκευάστηκε με την υπαρ. 730/19-12-1989 οικοδομική άδεια της Νομαρχίας Μεσσηνίας. Σκοπός ήταν να λειτουργήσει σαν παράρτημα του ιδρύματος έρευνας και εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Το κτήριο δεν ολοκληρώθηκε και δεν λειτούργησε ποτέ.

Κατασκευάστηκε όλος ο φέρων οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα, ολοκληρώθηκε η αίθουσα εκδηλώσεων στο νοτιοανατολικό τμήμα του κτιρίου εμβαδού 236 τ.μ. και στο βορειοανατολικό ισόγειο τμήμα εμβαδού 216 τ.μ. περίπου, ενώ στο ίδιο τμήμα στον όροφο έγιναν οι εξωτερικές τοιχοποιίες με τα κουφώματα και τα εσωτερικά χωρίσματα, χωρίς τις υπόλοιπες εργασίες.

Προβλέπονται εργασίες διαρρύθμισης – αλλαγή χρήσης και αποπεράτωσης του κτηρίου, εργασίες στατικής ενίσχυσης φέροντος οργανισμού, εργασίες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εργασίες – διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου”.