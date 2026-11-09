Αναγνωσταρά: Παράταση για την ολοκλήρωση της ανάπλασης - Ικανοποίηση για την εξέλιξη των εργασιών

Παράταση, έως τις 16 Αυγούστου 2027, αναμένεται να εγκριθεί αύριο από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά, με τη δημοτική αρχή να εκφράζει ικανοποίηση για την εξέλιξη των εργασιών και την πορεία υλοποίησης του έργου.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προτείνεται η χορήγηση παράτασης διάρκειας 270 ημερών, πέραν της οριακής προθεσμίας, με νέα καταληκτική ημερομηνία τη 16η Αυγούστου 2027. Παράλληλα, προς έγκριση τίθεται ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με τον οποίο η συνολική συμβατική δαπάνη διαμορφώνεται σε 1.039.116,06 ευρώ, έναντι 920.508,97 ευρώ της αρχικής σύμβασης, λόγω αύξησης του ποσού των αναθεωρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν η 7η Ιουλίου 2026, ενώ με την πρώτη παράταση, διάρκειας 135 ημερών, μεταφέρθηκε στις 19 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η πρώτη αυτή παράταση είχε ουσιαστικά τυπικό χαρακτήρα, καθώς οι εργασίες στην οδό Αναγνωσταρά ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2026. Η χρονική μετάθεση συνδεόταν με την ανάγκη συντονισμού του έργου με τις υπόλοιπες αστικές αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας, αλλά και με άλλες παρεμβάσεις, όπως η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών, ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη λειτουργία μεγάλων εργοταξίων και η πρόκληση σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων ή δυσκολιών στην πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Σε ό,τι αφορά τη νέα παράταση, η Τεχνική Υπηρεσία επικαλείται πρόσθετες δυσκολίες που διαπιστώθηκαν κατά την κατασκευή του δικτύου ομβρίων, κυρίως εξαιτίας εκτεταμένων και μη χαρτογραφημένων υπόγειων δικτύων κοινής ωφέλειας. Η παρουσία εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και οπτικών ινών επέβαλε την εκτέλεση ορισμένων εργασιών με χειρωνακτικό τρόπο ή με μηχανήματα περιορισμένης απόδοσης, επηρεάζοντας τους ρυθμούς κατασκευής.

Επιπλέον, η ανάγκη διατήρησης της ασφαλούς διέλευσης πεζών και οχημάτων στον κεντρικό εμπορικό τομέα της πόλης, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τη θερινή περίοδο, αποτέλεσαν πρόσθετους παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για την αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος.

Πάντως, από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας εκφράζεται ικανοποίηση για την εξέλιξη των εργασιών, οι οποίες, σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει από τη δημοτική αρχή, προχωρούν εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει διαμορφωθεί με βάση την ουσιαστική έναρξή τους το καλοκαίρι του 2026, παρά τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί κατά την κατασκευή του έργου.

Στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα περιλαμβάνονται επίσης νέες εργασίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του πρασίνου με την προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών δέντρων, καθώς και πρόσθετα μέτρα εργοταξιακής ασφάλειας.

Για τη χορήγηση της νέας παράτασης έχει ήδη διατυπωθεί θετική γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Πελοπόννησος», η οποία επισημαίνει, πάντως, ότι με αυτήν εξαντλείται το επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης του έργου. Η παράταση προτείνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με τη 16η Αυγούστου 2027 να αποτελεί τη νέα συμβατική καταληκτική προθεσμία.