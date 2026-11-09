Ακαδημία Γονέων: Για 4η χρονιά συμμετέχει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας

Για τέταρτη χρονιά το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας συμμετέχει στην Ακαδημία Γονέων «Από το Α έως το Ω», μια δράση ενημέρωσης και υποστήριξης γονέων, που απευθύνεται σε οικογένειες των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης.

Ο 12ος κύκλος της Ακαδημίας Γονέων για την περίοδο 2026-2027 ξεκινά την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, από τις 5 μ.μ. έως τις 6 μ.μ., με την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση να έχει ως θέμα «Θετική Γονεϊκότητα – “Χρυσοί κανόνες” για γονείς».

Για την παρακολούθηση της συνάντησης απαιτείται νέα εγγραφή μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, ακόμη και για όσους έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενους κύκλους.

Η Ακαδημία Γονέων υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Εθνικό Δίκτυο της UNESCO Έδρα για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση, την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής (ΕΕΕΙ), το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 έως 8 διαδραστικές συναντήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται τη δεύτερη ή τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα, από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027, κατά τις ώρες 5 μ.μ.-6 μ.μ..

Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρίσκονται ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη οικογένεια, όπως η υγεία, η ανάπτυξη και η συμπεριφορά των παιδιών, καθώς και οι σχέσεις τους στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.