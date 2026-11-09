Δήμος Καλαμάτας: 60.000 ευρώ για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 11 απομακρυσμένων κοινοτήτων

Την έγκριση της διάθεσης 60.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών κατοίκων 11 κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας αναμένεται να αποφασίσει στην αυριανή της συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση της μετακίνησής τους από και προς την πόλη.

Ειδικότερα, στην ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής περιλαμβάνεται η έγκριση της τεχνικής μελέτης με τίτλο «Παροχή Συγκοινωνιακού Έργου (2026)», που αφορά τη συνέχιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων κοινοτήτων.

Η παρέμβαση αφορά τις κοινότητες Ελαιοχωρίου, Αρφαρών, Αγρίλου, Βελανιδιάς, Σταματινού, Βρωμόβρυσης, Πηγών, Αλαγονίας, Νέδουσας, Καρβελίου και Λαδά, οι οποίες, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, δεν εξυπηρετούνται καθόλου ή εξυπηρετούνται σε περιορισμένο βαθμό από τις υφιστάμενες συγκοινωνιακές γραμμές. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η μετακίνηση των κατοίκων τους από και προς την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προβλέπεται η εξυπηρέτηση τεσσάρων συγκοινωνιακών γραμμών, με συνολικά 14 δρομολόγια την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, στη γραμμή Καλαμάτα – Ελαιοχώρι προβλέπονται έξι δρομολόγια εβδομαδιαίως, στη γραμμή Καλαμάτα – Αρφαρά – Αγρίλος – Βελανιδιά – Σταματινό – Βρωμόβρυση δύο, στη γραμμή Καλαμάτα – Πηγές – Αλαγονία – Νέδουσα τέσσερα και στη γραμμή Καλαμάτα – Καρβέλι – Λαδά δύο δρομολόγια την εβδομάδα.

Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου προβλέπεται να ανατεθεί στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης. Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, η συγκεκριμένη διαδικασία προτείνεται επειδή δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες ανάθεσης του μεταφορικού έργου και το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας εξακολουθεί να αποτελεί τον αρμόδιο φορέα παροχής του.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 58.254,66 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ποσό 1.745,34 ευρώ για ενδεχόμενη αύξηση του λειτουργικού κόστους, διαμορφώνοντας τη συνολική δαπάνη στις 60.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους, μέσω σχετικής πίστωσης που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας.

Στη συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τόσο την τεχνική μελέτη και την προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης όσο και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής που θα αναλάβει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.