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Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2026 17:00

Δήμος Καλαμάτας: 60.000 ευρώ για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 11 απομακρυσμένων κοινοτήτων

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Δήμος Καλαμάτας: 60.000 ευρώ για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 11 απομακρυσμένων κοινοτήτων

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Την έγκριση της διάθεσης 60.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών κατοίκων 11 κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας αναμένεται να αποφασίσει στην αυριανή της συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση της μετακίνησής τους από και προς την πόλη.

Ειδικότερα, στην ημερήσια διάταξη της Δημοτικής Επιτροπής περιλαμβάνεται η έγκριση της τεχνικής μελέτης με τίτλο «Παροχή Συγκοινωνιακού Έργου (2026)», που αφορά τη συνέχιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων κοινοτήτων.

Η παρέμβαση αφορά τις κοινότητες Ελαιοχωρίου, Αρφαρών, Αγρίλου, Βελανιδιάς, Σταματινού, Βρωμόβρυσης, Πηγών, Αλαγονίας, Νέδουσας, Καρβελίου και Λαδά, οι οποίες, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, δεν εξυπηρετούνται καθόλου ή εξυπηρετούνται σε περιορισμένο βαθμό από τις υφιστάμενες συγκοινωνιακές γραμμές. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η μετακίνηση των κατοίκων τους από και προς την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προβλέπεται η εξυπηρέτηση τεσσάρων συγκοινωνιακών γραμμών, με συνολικά 14 δρομολόγια την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, στη γραμμή Καλαμάτα – Ελαιοχώρι προβλέπονται έξι δρομολόγια εβδομαδιαίως, στη γραμμή Καλαμάτα – Αρφαρά – Αγρίλος – Βελανιδιά – Σταματινό – Βρωμόβρυση δύο, στη γραμμή Καλαμάτα – Πηγές – Αλαγονία – Νέδουσα τέσσερα και στη γραμμή Καλαμάτα – Καρβέλι – Λαδά δύο δρομολόγια την εβδομάδα.

Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου προβλέπεται να ανατεθεί στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης. Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση, η συγκεκριμένη διαδικασία προτείνεται επειδή δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες ανάθεσης του μεταφορικού έργου και το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας εξακολουθεί να αποτελεί τον αρμόδιο φορέα παροχής του.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 58.254,66 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον ποσό 1.745,34 ευρώ για ενδεχόμενη αύξηση του λειτουργικού κόστους, διαμορφώνοντας τη συνολική δαπάνη στις 60.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους, μέσω σχετικής πίστωσης που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας.

Στη συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τόσο την τεχνική μελέτη και την προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης όσο και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής που θα αναλάβει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Κατηγορία Δήμοι
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