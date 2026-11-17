Στην απόσυρση δύο προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, που αφορούσαν την εγκατάσταση ηλεκτροφορτιστών και την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας, με στόχο την αναπροσαρμογή του σχεδιασμού του στις σημερινές ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών.

Το θέμα συζητήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ενέκρινε τη σχετική εισήγηση, ενώ ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν τη δημοτική αρχή στην απόφαση αυτή.

Ειδικότερα, οι δύο προτάσεις που αποσύρθηκαν είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Καλαμάτας» του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027» και αφορούσαν την εγκατάσταση ηλεκτροφορτιστών και τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, καθώς και την αγορά ενός ηλεκτροκίνητου λεωφορείου 25 θέσεων και δύο μικρότερων ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Βασιλόπουλος, οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπουν πλέον στον Δήμο να εγκαθιστά και να εκμεταλλεύεται ο ίδιος δημόσιους ηλεκτροφορτιστές, εισπράττοντας χρήματα από τη χρήση τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή δημιούργησε τον κίνδυνο να χαθεί η χρηματοδότηση των 200.000 ευρώ, καθιστώντας αναγκαία την αναθεώρηση της αρχικής πρότασης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι στο διάστημα που μεσολάβησε έχουν διαφοροποιηθεί και οι ανάγκες του Δήμου, καθώς μέσω χορηγιών αποκτήθηκαν οχήματα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία και το άλλο από τη Δημοτική Αστυνομία.

Υπό τα νέα αυτά δεδομένα, αποφασίστηκε η απόσυρση των αρχικών προτάσεων, προκειμένου να κατατεθεί νέος σχεδιασμός, προσαρμοσμένος στις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών.

Στον νέο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτροφορτιστών που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη φόρτιση των οχημάτων του Δήμου, καθώς και η διεκδίκηση νέων οχημάτων για την ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Καλαμάτας, πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να διεκδικήσει ένα μικρό απορριμματοφόρο κατάλληλο για τις ανάγκες καθαριότητας των πλατειών, καθώς και ένα όχημα εξοπλισμένο με σύστημα αναρρόφησης, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση φύλλων και άλλων υλικών από κοινόχρηστους χώρους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το υπηρεσιακό έγγραφο που συνοδεύει την εισήγηση, η απόσυρση των προτάσεων συνδέεται με την ανάγκη τροποποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Καλαμάτας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προβλέπεται η δυνατότητα επανυποβολής πρότασης, μέσω νέας πρόσκλησης, ώστε οι σχετικές παρεμβάσεις να αφορούν αποκλειστικά υπηρεσιακά οχήματα και ανάγκες μετακίνησης προσωπικού και υλικών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε, πάντως, και η αναφορά του κ. Βασιλόπουλου σε μια επιπλέον πρόταση που σχεδιάζει να διεκδικήσει η δημοτική αρχή στο πλαίσιο της τροποποίησης της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της, ο δήμαρχος έκανε λόγο για κάτι μεγαλύτερο και ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της Καλαμάτας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις για τον σχεδιασμό του Δήμου.

Τ.Αν.