Ο Καφαντάρης στην Κόρινθο για το Academic Event

Η διοργάνωση Academic Event με θέμα «Η Φωνή των Νέων στη Δημοκρατία: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Τοπικές Δράσεις» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στις 6 μ.μ. στο Επιμελητήριο Κορινθίας (Ερμού 2, 1ος όροφος) στην Κόρινθο, στο πλαίσιο του «The Corinthian Model 2026», με βασικό ομιλητή τον γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και την Επιτροπή Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας σε συνεργασία με τη Συλλογική Πρωτοβουλία Νέων Κορίνθου.

Το «The Corinthian Model 2026» αποτελεί συνέδριο προσομοίωσης διεθνών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών θεσμών και θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο από 4 έως 7 Μαρτίου 2026 με συμμετοχή νέων από όλη την Ελλάδα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επίσης ο διεθνολόγος – πολιτικός επιστήμονας και πρόεδρος του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο Μιχαήλ Γ. Καβουκλής, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ιωσήφ Πλυμάκης και ο δικηγόρος και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΕΣΥΝ Δημήτριος Λολίτσας.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο πρόεδρος της Συλλογικής Πρωτοβουλίας Νέων Κορίνθου Κωνσταντίνος Δρακόπουλος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για τη εκδήλωση, στόχος είναι η ανάδειξη του ρόλου των νέων στη διαμόρφωση πολιτικών σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο και η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ θεσμών, ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνίας των πολιτών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.