Καλαμάτα: Επίσκεψη του προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου στα γραφεία της "Ε"

Εθιμοτυπική επίσκεψη στα γραφεία της εφημερίδας "Ελευθερία" και του eleftheriaonline.gr στην Καλαμάτα πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα της Ενωσης Δημήτρη Καφαντάρη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ παρέδωσαν συμβολικά στον εκδότη της "Ε" Ντίνο Πλεμμένο την επετειακή έκδοση της Ενωσης με το βασιλικό διάταγμα "Περί εκλογής των Δημοτικών Αρχών", που εκδόθηκε το 1834 στο "πρώτο τυπογραφείο της Διοικήσεως" στο Ναύπλιο.

Παράλληλα συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον περιφερειακό Τύπο, αλλά και ζητήματα τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι από την Πέμπτη 5 έως και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου η Καλαμάτα φιλοξενεί το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, που αναμένεται να προσελκύσει το πολιτικό ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω των επίκαιρων θεμάτων που θα συζητηθούν, αλλά και λόγω της αναμενόμενης παρουσίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αρκετών στελεχών της κυβέρνησης, αλλά και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη. Οι σύνεδροι και οι συνοδοί τους, που θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2.000 άτομα.