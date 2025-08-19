Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δράση για ενίσχυση κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία

Με προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ, η πρόσκληση απευθύνεται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) για την υποβολή πρότασης που θα ενισχύσει την κοινωνική ένταξη και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η δράση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις για τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας

Λειτουργία κινητών μονάδων υποστήριξης και εργαστηρίων ανεξάρτητης διαβίωσης

Σύνταξη και εφαρμογή περιφερειακής στρατηγικής προσβασιμότητας

Πιλοτικά προγράμματα πιστοποίησης (ISO) για την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη σε δημόσιες δομές

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η ισότητα και η συμπερίληψη δεν αποτελούν απλώς πολιτική επιλογή, αλλά αναφαίρετο δικαίωμα. Με τη συγκεκριμένη δράση, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά προσβάσιμο και ανθρώπινο περιβάλλον, όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν τη θέση και τη φωνή που τους αξίζει, με επίκεντρο τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους».