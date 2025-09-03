Τατούλης: «Ποιος ευθύνεται για την κατάντια της “Mythical Peloponnese”»;

«Η ιστοσελίδα της μεγάλης καμπάνιας “Mythical Peloponnese”, κατάντησε σήμερα να περιέχει πληροφορίες σχετικά με Online Casino» καταγγέλλει με ανακοίνωση της η Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Με αφορμή το πολυδιαφημιζόμενο «place brand» το οποίο θα παρουσιαστεί σε λίγες ημέρες στην Καλαμάτα, απαιτούμε να μας απαντήσουν δημόσια οι αρμόδιοι της Περιφερειακής Αρχής ποιος ευθύνεται που η ιστοσελίδα (portal) της μεγάλης καμπάνιας «Mythical Peloponnese», κατάντησε σήμερα να περιέχει πληροφορίες σχετικά με Online Casino! Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα (portal) ήταν κατοχυρωμένο brand και λογότυπο της Περιφέρειας, με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς πόρους και περιείχε συνδυασμένες και ολοκληρωμένες δράσεις προώθησης του τουριστικού προϊόντος της , εμπειρίες, έρευνα, εκθέσεις, μελέτες και φυσικά πληροφοριακό υλικό για τον πολιτισμό, την ιστορία, την λαογραφία και το φυσικό κάλλος του τόπου μας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Ακόμα και σήμερα στα φυλλάδια και στο σύνολο του υλικού που χρησιμοποιεί για την προβολή της η Περιφέρεια, διατηρεί το λογότυπο της καμπάνιας «Mythical Peloponnese».

Εάν όμως επισκεφθεί κάποιος την αντίστοιχη ιστοσελίδα https://www.mythicalpeloponnese.gr/ θα βρεθεί μπροστά στο απίστευτο γεγονός να λαμβάνει πληροφορίες για «Online Casino»!

Καλούμε και απαιτούμε από την Περιφερειακή Αρχή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από το Νόμο έτσι ώστε να αποκατασταθεί αυτή η «ντροπή» που αφορά την ιστοσελίδα (portal) https://www.mythicalpeloponnese.gr/. και να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους.»