Προβλήματα στην άρδευση εκτάσεων στην ευθεία Ασπρόχωμα - Μεσσήνη

Προβλήματα προκαλούνται στην άρδευση των εκτάσεων στον κάμπο νότια του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος, στην ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, καθώς η αρδευτική διώρυγα του ΓΟΕΒ βρίσκεται στη μέση των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας, που δημιουργούνται.

Χθες σε αυτοψία στην περιοχή, μετά από αίτημα του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου, εκπρόσωποι του υπουργείου Υποδομών και του Ομίλου ΑKTOR, της αναδόχου εταιρείας, δεσμεύτηκαν “για εξεύρεση λύσης, με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση των αρδεύσεων, με ασφάλεια για τους καλλιεργητές”.

Στην αυτοψία, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Π.Ε. Μεσσηνίας, παρόντες ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου της διευθύνουσας υπηρεσίας υλοποίησης του νέου οδικού άξονα, της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων ΠΕ, της ΔΑΟΚ, του ΓΟΕΒ, του υπευθύνου της αναδόχου εταιρείας κατασκευής του νέου οδικού τμήματος και ενδιαφερόμενοι καλλιεργητές. Η αφορμή για την συνάντηση ήταν πρόσφατη επιστολή του αντιπεριφερειάρχη προς το υπουργείο, με την οποία αποτυπώνονταν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την κατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτα – Μεσσήνη – Ριζόμυλος – Πύλος, σχετικά με την εξυπηρέτηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από το εγγειοβελτιωτικό έργο του ΓΟΕΒ Παμίσου.

Ειδικότερα, το πρόβλημα είναι το ότι η διώρυγα που τροφοδοτεί με αρδευτικό νερό στις κατάντι του νέου αυτοκινητοδρόμου, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βρίσκεται ανάμεσα στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας του νέου οδικού άξονα που κατασκευάζεται. Αυτό δημιουργεί δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των καλλιεργητών, επειδή πρέπει να διασχίζουν τον νότιο κλάδο της νέας οδού, προκειμένου να ρυθμίζουν τα όργανα παροχής νερού της διώρυγας, κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. Το γεγονός, επίσης, ότι η αρδευτική περίοδος διαρκεί από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο κάθε χρόνου, έχει ως αποτέλεσμα να υφίσταται επικινδυνότητα, εξαιτίας της κίνησης των καλλιεργητών εντός του οδικού τμήματος, σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων.

Το ζήτημα αυτό αναλύθηκε διεξοδικά κατά την αυτοψία, καταγράφηκαν τα προβλήματα που ανέφεραν οι καλλιεργητές από το κλιμάκιο του υπουργείου και τον εκπρόσωπο του αναδόχου και υπήρξε δέσμευση για εξεύρεση λύσης, με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση των αρδεύσεων με ασφάλεια για τους καλλιεργητές.

Σε δήλωσή του ο αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του υπουργείου Υποδομών και της αναδόχου εταιρείας για την άμεση ανταπόκριση στο πρόσφατο έγγραφό του, λέγοντας ότι “με τον ίδιο τρόπο και σε πνεύμα συνεργασίας θα επιλύσουμε λοιπά θέματα που θα προκύψουν, κατά την υλοποίηση του έργου”.