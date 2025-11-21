Έργο συντήρησης στο δρόμο από κόμβο Φωτεινής προς Κιτριές - Όλες οι αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου

Έργα που αφορούν άμεσα τη Μεσσηνία, όπως η συντήρηση και βελτίωση της 1ης επαρχιακής οδού στον κόμβο Φωτεινής προς Κιτριές και η προγραμματική σύμβαση για φορητή μονάδα αφαλάτωσης στη Δ.Ε. Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, ξεχώρισαν στις εγκρίσεις της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Παράλληλα προχώρησαν σημαντικά τεχνικά έργα σε όλη την Περιφέρεια, με δημοπρατήσεις που ξεπερνούν συνολικά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν διακηρύξεις, προσωρινοί και οριστικοί ανάδοχοι, καθώς και νέες προτάσεις χρηματοδότησης για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε Λακωνία και Αρκαδία. Προωθήθηκε επίσης η συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ψηφιοποίηση εδαφολογικών μελετών και τη δημιουργία γεωχωρικής βάσης δεδομένων που θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για υπηρεσίες και παραγωγικούς φορείς.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσαν οι μονάδες αφαλάτωσης σε περιοχές με αυξημένες υδρευτικές ανάγκες. Η Περιφέρεια κατέθεσε αιτήματα χρηματοδότησης για δύο νέες μονάδες, στο Πόρτο Χέλι και στη Δυτική Μάνη, αξιοποιώντας το θετικό προηγούμενο της πρώτης ολοκληρωμένης εγκατάστασης που λειτουργεί ήδη στη Μάνη. Όπως σημειώνεται, η επιλογή της Πελοποννήσου για τη χωροθέτηση δύο από τις 12 νέες μονάδες του υπουργείου Περιβάλλοντος συνιστά επιτυχία της στρατηγικής διεκδίκησης πόρων.

Επιπλέον εγκρίθηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου, προϋπολογισμού άνω των 4 εκατ. ευρώ, ενώ παρουσιάστηκε και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026 που θα οριστικοποιηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο, η συνεδρίαση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη συστηματική αναβάθμιση του τεχνικού και αναπτυξιακού έργου, με στόχο ταχύτερες διαδικασίες, στοχευμένες παρεμβάσεις και συνεχή διεκδίκηση πόρων.

Αναλυτικά τα θέματα που εγκρίθηκαν