Έργο συντήρησης στο δρόμο από κόμβο Φωτεινής προς Κιτριές - Όλες οι αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν διακηρύξεις, προσωρινοί και οριστικοί ανάδοχοι, καθώς και νέες προτάσεις χρηματοδότησης για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε Λακωνία και Αρκαδία. Προωθήθηκε επίσης η συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ψηφιοποίηση εδαφολογικών μελετών και τη δημιουργία γεωχωρικής βάσης δεδομένων που θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για υπηρεσίες και παραγωγικούς φορείς.
Κεντρικό θέμα αποτέλεσαν οι μονάδες αφαλάτωσης σε περιοχές με αυξημένες υδρευτικές ανάγκες. Η Περιφέρεια κατέθεσε αιτήματα χρηματοδότησης για δύο νέες μονάδες, στο Πόρτο Χέλι και στη Δυτική Μάνη, αξιοποιώντας το θετικό προηγούμενο της πρώτης ολοκληρωμένης εγκατάστασης που λειτουργεί ήδη στη Μάνη. Όπως σημειώνεται, η επιλογή της Πελοποννήσου για τη χωροθέτηση δύο από τις 12 νέες μονάδες του υπουργείου Περιβάλλοντος συνιστά επιτυχία της στρατηγικής διεκδίκησης πόρων.
Επιπλέον εγκρίθηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου, προϋπολογισμού άνω των 4 εκατ. ευρώ, ενώ παρουσιάστηκε και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026 που θα οριστικοποιηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο, η συνεδρίαση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη συστηματική αναβάθμιση του τεχνικού και αναπτυξιακού έργου, με στόχο ταχύτερες διαδικασίες, στοχευμένες παρεμβάσεις και συνεχή διεκδίκηση πόρων.
Αναλυτικά τα θέματα που εγκρίθηκαν
- Έγκριση διακήρυξης για το έργο «Αποκατάσταση και αναβάθμιση στοιχείων ασφάλειας οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας 2025», προϋπολογισμού 350.000 ευρώ
- Οριστικός ανάδοχος για το έργο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ
- Έγκριση τευχών και διακήρυξης για το έργο «Συντήρηση – βελτίωση της 31ης Επ. Οδού Μολάοι–Ρειχιά–Κυπαρίσσι και της 37ης Επ. Οδού Μονεμβασιά–Νομιά–Νεάπολη», προϋπολογισμού 700.000 ευρώ
- Οριστικός ανάδοχος για το έργο «Συντήρηση – Βελτίωση 1ης Επ. Οδού (Κόμβος Φωτεινή – διασταύρωση προς Κιτριές)», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ
- Προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμοί ρεμάτων Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ
- Υποβολή πρότασης για την πράξη «Λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Π.Ε. Αρκαδίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ
- Προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην Π.Ε. Αρκαδίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ
- Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για αντιπλημμυρικά έργα Π.Ε. Λακωνίας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ
- Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για μονάδα αφαλάτωσης στο Πόρτο Χέλι (1.000 m³/ημέρα)
- Προγραμματική σύμβαση για φορητή μονάδα αφαλάτωσης στη Δ.Ε. Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης (1.000 m³/ημέρα)
- Προγραμματική σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ψηφιοποίηση εδαφολογικών μελετών και την ανάπτυξη γεωχωρικής βάσης δεδομένων
- Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την «Ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου», προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ
- Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2026