Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε έκθεση φρούτων και λαχανικών στο Βερολίνο

Τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση Fruit Logistica, που θα διεξαχθεί από 4 έως 6 Φεβρουαρίου 2026 στο Messe Berlin στο Βερολίνο, οργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές νωπών και αποξηραμένων φρούτων και λαχανικών καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως 28 Νοεμβρίου 2025. Η επιλογή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, ενώ η συμμετοχή οριστικοποιείται μόνο εφόσον συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των τεσσάρων εκθετών. Η Περιφέρεια θα καλύψει το 50% του κόστους συμμετοχής. Για περίπτερο επιφάνειας 6,5 τ.μ., το τελικό ποσό ανέρχεται σε 2.940 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά εκθέτη, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εγγραφής.

Η Fruit Logistica αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως διοργάνωση στον τομέα των νωπών φρούτων και λαχανικών, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας σημείωσε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκθέσεις αγροδιατροφής για το 2026:

«Στόχος μας είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με καθοδήγηση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, επενδύουμε στη διασύνδεση αγροδιατροφής και τουρισμού, δημιουργώντας μια ισχυρή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα που ενισχύει την εξωστρέφεια και ανοίγει νέες αγορές».