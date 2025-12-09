Το συνέδριο του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη»

Την έναρξη του συνεδρίου έκανε ο πρόεδρος του Δικτύου και γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ο οποίος υπογράμμισε τον ρόλο της «Βιώσιμης Πόλης» ως αξιόπιστου συνεργάτη των δήμων στη διεκδίκηση και αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Στο πρώτο πάνελ, με θέμα τη χρηματοδότηση των δήμων, παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που προσφέρουν τα τομεακά προγράμματα, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Συμμετείχαν στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, ενώ τον συντονισμό είχε ο γενικός διευθυντής της «Βιώσιμης Πόλης» Ιωάννης Γεώργιζας.

Στο δεύτερο πάνελ, δήμαρχοι και εκπρόσωποι δήμων–μελών παρουσίασαν έργα που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Δίκτυο, αναδεικνύοντας εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας, της ενεργειακής αναβάθμισης, της διαχείρισης αποβλήτων και της κλιματικής ανθεκτικότητας. Το πάνελ συντόνισε ο δήμαρχος Αρταίων και αντιπρόεδρος της «Βιώσιμης Πόλης» Χριστόφορος Σιαφάκας.

Στο τρίτο πάνελ παρουσιάστηκαν οι νέες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα, καθώς και η διασύνδεσή τους με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί η «Βιώσιμη Πόλη». Συμμετείχαν στελέχη του Δικτύου, με έμφαση σε ζητήματα χρηματοδότησης, στρατηγικών και εφαρμογής ευρωπαϊκών οδηγιών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν επίσης θεματικές ομιλίες για τις ενεργειακές συμβάσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία των δήμων, ενώ την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Βίκυ Κατεχάκη.

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την αποδοχή επτά νέων μελών στο Δίκτυο –Αλίμου, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Βορείων Τζουμέρκων, Διονύσου, Ελαφονήσου, Ήλιδας και της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας– καθώς και με την παρουσίαση του απολογισμού δράσεων και του προγραμματισμού για το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διεύρυνση των συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και στην ενίσχυση της τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους.