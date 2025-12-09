Κανένα αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή: Εγκατάλειψη στις πυρόπληκτες περιοχές του Κρυονερίου Τριφυλίας

Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Κρυονέρι και τους γύρω οικισμούς της δημοτικής ενότητας Αετού, δεν έχει γίνει κανένα βασικό έργο αποκατάστασης. Τα ρέματα και τα χαντάκια παραμένουν ακαθάριστα και η περιοχή εκτεθειμένη στις πλημμύρες.

Με τις πρόσφατες βροχές φάνηκαν καθαρά όλα τα προβλήματα που είχαν επισημανθεί εδώ και μήνες: πλημμυρισμένα σημεία, φερτά υλικά και δρόμοι σε κακή κατάσταση.

Χαρακτηριστικό της αδιαφορίας είναι ότι δεν έχει σταλεί ούτε μία τσάπα για τον καθαρισμό των χαντακιών.

Θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα ακόλουθα:

1.Καθαρισμός χαντακιών και ρεμάτων.

2.Μικρά αντιπλημμυρικά έργα (κορμοδέματα, φράγματα).

3.Σταθεροποίηση του εδάφους στα καμένα σημεία.

Οι πυρόπληκτες περιοχές δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Οι κάτοικοι ζητούν τα αυτονόητα: προστασία και άμεση παρέμβαση.