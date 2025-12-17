Ο Πτωχός για την τουριστική στρατηγική της Πελοποννήσου

Τον ρόλο των Περιφερειών ως βασικού πυλώνα για τη μετάβαση του ελληνικού τουρισμού σε ένα βιώσιμο και διαφοροποιημένο μοντέλο ανάπτυξης ανέδειξε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Β΄ αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Δημήτρης Πτωχός, στο 7ο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός: Μια Εθνική Υπόθεση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο Δημήτρης Πτωχός παρουσίασε το πλαίσιο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η τουριστική στρατηγική της Πελοποννήσου, δίνοντας έμφαση στον χωροταξικό σχεδιασμό, τις σύγχρονες υποδομές και τη θεσμική οργάνωση.

Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού, ενώ με την καθιέρωση νέου brand επιχειρείται η διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας για τον προορισμό Πελοπόννησος.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι η τουριστική πολιτική οφείλει να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν ενιαίες συνταγές ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, οι Περιφέρειες διαθέτουν το κατάλληλο μέγεθος και τα αναγκαία εργαλεία ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στοχευμένες παρεμβάσεις.

Αναφερόμενος στις στρατηγικές προτεραιότητες της Πελοποννήσου, στάθηκε στη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε περιοχές αυξημένης τουριστικής πίεσης, στη χρήση ειδικών χωροταξικών εργαλείων όπου απαιτείται, αλλά και στην ανάπτυξη εμβληματικών πρωτοβουλιών όπως το Peloponnese Trails, ένα από τα μεγαλύτερα οργανωμένα δίκτυα μονοπατιών διεθνώς. Στόχος, όπως τόνισε, είναι η σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό, ώστε να ενισχυθεί το βιωματικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Γιώργος Χατζημάρκος, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου και ο πρόεδρος της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε. Δημήτρης Φραγκάκης.