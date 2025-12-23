Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον δρόμο Ασπρόχωμα - Τσακώνα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, κατά θέσεις, στην 7η εθνική οδό Ασπρόχωμα – Τσακώνα, στο πλαίσιο του έργου «Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών οδών ΠΕ Μεσσηνίας», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει προϋπολογισμό 3.115.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕ Μεσσηνίας, οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στα τμήματα Θουρία – Αιθαία, Αριοχώρι – Άγιος Κωνσταντίνος και Άγιος Φλώρος – Χριστοφιλέικα, με κριτήριο την επικινδυνότητα και τη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων.

Ιδιαίτερες παρεμβάσεις έγιναν στην είσοδο του Αγίου Φλώρου και σε διαδοχικές στροφές στον οικισμό Χριστοφιλέικων, όπου βελτιώθηκαν οι κλίσεις του οδοστρώματος για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Μετά την τοποθέτηση της αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας, θα ακολουθήσουν εργασίες διαγράμμισης.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και η διευκόλυνση των μετακινήσεων στη Μεσσηνία.