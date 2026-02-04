Βελτίωση του δρόμου από κόμβο Φωτεινής έως Messinian Bay

Υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για το έργο «Βελτίωση – συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού (τμήμα: κόμβος Φωτεινής έως διασταύρωση προς Κιτριές)», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021–2025.

Η υπογραφή έγινε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 στην Καλαμάτα, από τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο και την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΣ ΑΕ».

Το έργο αφορά ασφαλτόστρωση της 1ης επαρχιακής οδού, στο τμήμα από τον κόμβο Φωτεινής έως τη διασταύρωση με το δρόμο προς Κιτριές, σε μήκος περίπου 3.000 μέτρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργασίες περιλαμβάνουν απόξεση του παλαιού ασφαλτοτάπητα, διάστρωση ισοπεδωτικής και αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας, διαγράμμιση και κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων κατά τμήματα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, σε δήλωσή του, επισημαίνει ότι στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της οδικής κυκλοφορίας και του επιπέδου οδικής ασφάλειας, ενώ σημειώνει ότι το συγκεκριμένο τμήμα έχει αυξημένη κυκλοφορία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, καθώς καταλήγει σε περιοχές με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον.