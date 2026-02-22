Ο Μάκαρης για τη μεταφορά μαθητών του Μουσικού Σχολείου

Ανάκληση της αλλαγής στη μεταφορά των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας ζητεί η περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» σε παρέμβασή της, με αφορμή την τροποποίηση του τρόπου μετακίνησης των μαθητών από την περιφερειακή αρχή.

Στην παρέμβασή του ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Μανώλης Μάκαρης επισημαίνει ότι, σύμφωνα με καταγγελίες της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Καλαμάτας, καταργήθηκαν σχεδόν όλες οι μετακινήσεις με ταξί για μαθητές που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και αντικαταστάθηκαν από δρομολόγια μεγάλων λεωφορείων. Η αλλαγή αυτή, όπως αναφέρει, υποχρεώνει παιδιά να περπατούν καθημερινά από 1 έως 1,5 χιλιόμετρο μέχρι τη στάση, ακόμη και σε δρόμους χωρίς πεζοδρόμιο.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι πρόκειται για μαθητές Μουσικού Σχολείου, αρκετοί από τους οποίους μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα, ενώ η ΚΥΑ 50025/2018 προβλέπει ειδική μέριμνα και δυνατότητα μεταφοράς χωρίς τους συνήθεις χιλιομετρικούς περιορισμούς, υπό προϋποθέσεις.

Ο ίδιος τονίζει ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου οφείλει να οργανώνει τη μαθητική μεταφορά με βασικό κριτήριο την ασφάλεια των παιδιών και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και ζητά την άμεση ανάκληση της επίμαχης απόφασης και την πλήρη αποκατάσταση της έγκαιρης και ασφαλούς μεταφοράς για όλους τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.