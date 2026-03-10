Διημερίδα για το πρόγραμμα LEADER στο Ναύπλιο

Τον ρόλο του προγράμματος LEADER για τις αγροτικές περιοχές επεσήμανε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός στη 3η Διημερίδα Εκπαίδευσης και Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των Ομάδων Τοπικής Δράσης που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο Φουγάρο στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην εφαρμογή του προγράμματος στην Πελοπόννησο, το οποίο υλοποιήθηκε μέσα από τρία τοπικά προγράμματα, της Μεσσηνίας, του Πάρνωνα και της Βόρειας Πελοποννήσου, με συνολική δημόσια δαπάνη που προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ.

Ο Δημήτρης Πτωχός σημείωσε ότι το πρόγραμμα στηρίζει επενδύσεις σε αγροτικές περιοχές και δίνει δυνατότητες για μικρές και μεσαίες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή τοπικών φορέων στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων μέσω της προσέγγισης «από κάτω προς τα επάνω».

Στην τοποθέτησή του έκανε ακόμη αναφορά σε πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί στην Πελοπόννησο, όπως οι Δρόμοι Κρασιού Πελοποννήσου, το Plato’s Plate, το Malvasia Myth Network και οι Διαδρομές Τυριού Πελοποννήσου, που συνδέουν την τοπική παραγωγή με τον τουρισμό.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία της Περιφέρειας με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες για την υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER. Ως παράδειγμα ανέφερε το Peloponnisos Trail, ένα δίκτυο περίπου 1.700 χιλιομέτρων πεζοπορικών διαδρομών που υλοποιείται σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.

Η διημερίδα διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη συμβολή του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ και συγκέντρωσε εκπροσώπους Ομάδων Τοπικής Δράσης, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης.

Την εναρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα. Στη διημερίδα παρέστη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης οι δήμαρχοι Επιδαύρου Τάσος Χρόνης, Άργους – Μυκηνών Ιωάννης Μαλτέζος και Νότιας Κυνουρίας Μανώλης Δολιανίτης.