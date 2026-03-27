Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου και περισσότερες από 430 διοικητικές υπηρεσίες έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας η προσπάθεια ξεκίνησε με την καταγραφή και οργάνωση των διοικητικών διαδικασιών, ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν σε λειτουργία ψηφιακές υπηρεσίες, όπως το σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού και πλατφόρμες εξυπηρέτησης πολιτών, με στόχο τη μείωση της αναμονής και την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 105.000 πολίτες, ενώ η πλατφόρμα για τις ιατρικές ειδικότητες συνέβαλε στην προσέλκυση άνω των 280 γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Περιφέρειας.

Παράλληλα, περισσότερες από 200 υπηρεσίες έχουν ενταχθεί σε κεντρικές ψηφιακές πλατφόρμες, στο πλαίσιο του ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Η ψηφιοποίηση συνοδεύτηκε από ενοποίηση διαδικασιών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με στόχο την ομοιόμορφη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περικλής Νικολακέας, στην παρέμβασή του, σημειώνει: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια που υλοποιείται με σχέδιο και συνέπεια. Σε στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, θέσαμε ως προτεραιότητα τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού διοικητικού περιβάλλοντος που απαντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Τα αποτελέσματα που καταγράφονται σήμερα επιβεβαιώνουν ότι η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς τη δημόσια διοίκηση».

Όπως επισημαίνεται, η ψηφιακή μετάβαση της Περιφέρειας συνεχίζεται, με στόχο μια διοίκηση πιο λειτουργική και πιο κοντά στον πολίτη.