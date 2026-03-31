Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε έκθεση οίνου στο Ντίσελντορφ

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεθνή έκθεση οίνου και αποσταγμάτων ProWein 2026 στο Ντίσελντορφ ενίσχυσε την προβολή της Πελοποννήσου ως οινοτουριστικού προορισμού και ανέδειξε τη δυναμική των τοπικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Η παρουσία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εθνικής συμμετοχής που συντόνισε η Enterprise Greece, σε μια έκθεση με περισσότερους από 3.400 εκθέτες και 31.000 επαγγελματίες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Στο περίπτερο της Πελοποννήσου συμμετείχαν οι επιχειρήσεις Κτήμα Σκούρα ΟΑΕ, Γαία Οινοποιητική, Α.&Γ. Παπαϊωάννου ΟΕ, Τσελέπος Οινοποιητική ΑΕ, Novus Winery, Γ. Τσιμπίδης & ΣΙΑ ΕΕ – Οινοποιητική Μονεμβασίας, Semeli Estate και Μπουτάρη Οινοποιία ΑΕ, παρουσιάζοντας τις τοπικές ποικιλίες και την παραγωγική ταυτότητα της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ιδιαίτερη απήχηση είχαν οι δράσεις γευσιγνωσίας και οι επαγγελματικές συναντήσεις, ενώ καταγράφηκε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς αγοραστές και εκπροσώπους του κλάδου. Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν και στοχευμένες επαφές για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Η συμμετοχή εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού και τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, καθώς και για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Πελοποννήσου.

Σε δήλωσή του ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελογγόνας ανέφερε ότι η παρουσία στη ProWein 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική της Πελοποννήσου και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις και την οικονομία.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το VisitPeloponnese καλούν τους επαγγελματίες των εξωστρεφών κλάδων να συμμετάσχουν στο δίκτυο VisitPeloponnese Connect, ώστε να ενημερώνονται για δράσεις, συνεργασίες και ευκαιρίες προβολής σε διεθνές επίπεδο.