Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σε συνάντηση για αναβάθμιση των υπηρεσιών μεταφορών

Στη συζήτηση για την αναβάθμιση των υπηρεσιών μεταφορών συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο forum των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών των 13 Περιφερειών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 2 και 3 Απριλίου.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο εντεταλμένος σύμβουλος και περιφερειακός σύμβουλος Αναστάσιος Γανώσης, μαζί με υπηρεσιακά στελέχη των Διευθύνσεων Μεταφορών.

Στο forum συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα αρμοδιοτήτων, τα προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών και προτάσεις για απλοποίηση διαδικασιών, διασύνδεση συστημάτων και ενίσχυση της νομιμότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στη διαφάνεια και στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προχωρήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της, με περισσότερες από 430 υπηρεσίες να έχουν ψηφιοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η διασύνδεση με συστήματα της ΑΑΔΕ, των ΚΤΕΟ και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και η λειτουργία πλατφόρμας προγραμματισμένων ραντεβού, που επιταχύνουν την εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας εντάσσεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη στρατηγική για περιορισμό της γραφειοκρατίας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.