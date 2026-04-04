Βιωματική δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Η βιωματική δράση «Όλοι διαφορετικοί – Ανθίζουμε μαζί» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 στην Τρίπολη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, με στόχο την ενίσχυση της αποδοχής της διαφορετικότητας και τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από τη Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Τρίπολης.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι ωφελούμενοι συμμετείχαν σε βιωματικές και ομαδικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, να αλληλοεπιδράσουν και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Παράλληλα δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη αισθητηριακών εμπειριών και κινητικών δεξιοτήτων, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή.

Όπως επισημαίνεται, η δράση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας, της αποδοχής και της ενδυνάμωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου κάθε άτομο αναγνωρίζεται για τη μοναδικότητά του.

Στη δράση συμμετείχαν η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου, στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η διοίκηση και το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Τρίπολης.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών.