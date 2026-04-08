Αναστασόπουλος και Οικονομάκου στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο πραγματοποίησαν χθες Μεγάλη Τρίτη ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος και η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου.

Κατά τη συνάντηση ανταλλάχθηκαν ευχές εν όψει Πάσχα και συζητήθηκαν ζητήματα της επικαιρότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της μητρόπολης Μεσσηνίας και στις δράσεις στήριξης ευάλωτων πολιτών.