Ικανοποίηση Πτωχού για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ στην Καλαμάτα

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Καλαμάτας που λειτουργεί στο παλιό Δημαρχείο της οδού Θουκυδίδου, επισκέφθηκε χθες Μεγάλη Πέμπτη, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σαράντο Μαρινάκη και στελέχη της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, ο κ. Πτωχός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την λειτουργία του Κέντρου, σημειώνοντας ότι οι πόροι του ΠΕΠ Πελοποννήσου για την κατασκευή και λειτουργία του ΚΗΦΗ αξιοποιήθηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συζήτηση έγινε και για την περαιτέρω υποστήριξη του Δήμου ως προς τα θέματα που αγγίζουν τον τομέα της πρόνοιας. Τον περιφερειάρχη συνόδευαν οι αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος, Μαρία Οικονομάκου και Τάσος Αδαμόπουλος.

Οπως αναφέρει ο Δήμος, το ΚΗΦΗ αποτελεί μια σημαντική προνοιακή - κοινωνική δομή, η οποία απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες - άνοια κλπ.), των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΚΗΦΗ του Δήμου Καλαμάτας παραμένουν διαθέσιμες θέσεις ωφελουμένων. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε αίτηση – εγγραφή, προκειμένου να επωφεληθούν των υπηρεσιών της δομής.