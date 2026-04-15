Τα προβλήματα στα Νοσοκομεία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Η σύγκληση του οργάνου πραγματοποιείται μετά από αίτημα του 1/3 των μελών του σώματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας, ενώ εισηγητής του θέματος θα οριστεί από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Η συνεδρίαση έχει οριστεί για την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 4 μ.μ.. Θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στην Τρίπολη, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης τα εξής θέματα:

• Η έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Δ' τρίμηνο του 2025, με εισηγητή τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο.

• Η ετήσια καταβολή ποσού για την παροχή γάλακτος έτους 2026 σε δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Λακωνίας, με εισηγητή τον αντιπεριφερειάρχη Θεόδωρο Βερούτη.

• Η επικύρωση των πρακτικών της 24ης συνεδρίασης του σώματος για το έτος 2025.

• Η διαδικασία των ερωτήσεων και επερωτήσεων.

Την πρόσκληση για τη συνεδρίαση υπογράφει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Εμμανουήλ Σκαντζός.