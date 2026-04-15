Η σύγκληση του οργάνου πραγματοποιείται μετά από αίτημα του 1/3 των μελών του σώματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας, ενώ εισηγητής του θέματος θα οριστεί από τις παρατάξεις της μειοψηφίας.
Η συνεδρίαση έχει οριστεί για την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 4 μ.μ.. Θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στην Τρίπολη, στο κτίριο της ΟΕΒΕΑ επί της οδού Καλαμάτας 113.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης τα εξής θέματα:
• Η έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Δ' τρίμηνο του 2025, με εισηγητή τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστο Λαμπρόπουλο.
• Η ετήσια καταβολή ποσού για την παροχή γάλακτος έτους 2026 σε δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Λακωνίας, με εισηγητή τον αντιπεριφερειάρχη Θεόδωρο Βερούτη.
• Η επικύρωση των πρακτικών της 24ης συνεδρίασης του σώματος για το έτος 2025.
• Η διαδικασία των ερωτήσεων και επερωτήσεων.
Την πρόσκληση για τη συνεδρίαση υπογράφει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Εμμανουήλ Σκαντζός.
Τα προβλήματα στα Νοσοκομεία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
Με αίτημα της αντιπολίτευσης εισάγεται ως κυρίαρχο ζήτημα η συζήτηση για τη λειτουργία των Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας και των υπόλοιπων νοσοκομειακών μονάδων της Περιφέρειας στην 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.
