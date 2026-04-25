Εργα αντιδιαβρωτικής προστασίας σε Πεταλίδι και Μικρή Μαντίνεια

Τα σημαντικά έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας στο Πεταλίδι και στη Μικρή Μαντίνεια δημοπρατεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, α) για τα έργα αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου, προϋπολογισμού 5.450.000 ευρώ, η ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίστηκε στις 19 Μαΐου και η αποσφράγισή τους δύο ημέρες αργότερα. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

β) για τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας Μικράς Μαντίνειας, προϋπολογισμού 6.165.000 ευρώ, η ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίστηκε στις 9 Ιουνίου και η αποσφράγισή τους δύο ημέρες αργότερα. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 46 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”. Τα αποτελέσματα των δημοπρασιών θα εγκριθούν από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (προϊσταμένη αρχή).