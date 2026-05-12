Ο Πτωχός για τη φιλοξενία του INFORM EU στην Πελοπόννησο (βίντεο)

Η 10η Ολομέλεια του INFORM EU ολοκληρώθηκε στην Καλαμάτα, όπου για τρεις ημέρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες και συζητήσεις για το μέλλον των πολιτικών συνοχής, τη συμμετοχή των πολιτών και την επικοινωνία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στη διοργάνωση, που φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, συμμετείχαν περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι Περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικοί στην επικοινωνία ευρωπαϊκών πολιτικών και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεματικά πάνελ, εργαστήρια, συναντήσεις ανά χρηματοδοτικό εργαλείο, παρουσιάσεις καλών πρακτικών από κράτη-μέλη και επισκέψεις σε έργα της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε και η υπαίθρια δράση «Discover Europe in Kalamata», στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, θετικά σχολιάστηκε η φιλοξενία της διοργάνωσης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Έλληνες συνδιοργανωτές, καθώς και η εικόνα της Καλαμάτας ως πόλης που μπορεί να υποστηρίξει διοργανώσεις διεθνούς επιπέδου.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η φιλοξενία του INFORM EU στην Πελοπόννησο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε τη δυναμική της Περιφέρειάς μας και τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πολιτικές μεταφράζονται σε πραγματικά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες. Η μεγάλη συμμετοχή, το υψηλό επίπεδο των συζητήσεων και η θερμή ανταπόκριση των συμμετεχόντων επιβεβαίωσαν ότι η Πελοπόννησος μπορεί να φιλοξενεί σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και να συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον των Περιφερειών και της συνοχής».

Η 10η Σύνοδος Ολομέλειας του INFORM EU διοργανώθηκε με τη συνεργασία της ΕΥΔ Προγράμματος «Πελοπόννησος», της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.